Скільки коштують дрова у Києві і що буде з цінами далі

Види та ціни різні

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт, який передбачає посилення кримінального покарання для осіб, які зберігають великі обсяги деревини невстановленого походження. Документ передбачає великі штрафи і навіть ув’язнення. Через це тепер можуть підскочити ціни на дрова.

"Телеграф" дізнався, скільки коштують зараз дрова в Києві. Популярний сайт з продажу пропонує різні ціни і види.

Найдорожчою пропозицією були дрова з дуба. А найдешевша сосна. Детальніше з цінами можна ознайомитись нижче.

Колотий дуб, щільно покладений — 1590 грн

Дуб у чурках, щільно укладений — 1540 грн

Дуб — метрівка, щільно укладена — 1490 грн

Колота вільха, щільно укладена — 1090 грн

Вільха в цурках, щільно укладена — 1040 грн

Вільха — метрівка, щільно укладена — 990 грн

Колота береза, щільно укладена — 1090 грн

Береза ​​в цурках, щільно укладена — 1040 грн

Береза ​​- метрівка, щільно укладена — 990 грн

Сосна колота, щільно укладена — 1040 грн

Сосна в цурках, щільно укладена — 990 грн

Сосна — метрівка, щільно укладена — 940 грн

Ціни на сайті вказані без урахування доставки, вивантаження та навантаження з нашого складу.

Були й інші пропозиції. Так, вартість за складений куб складала від 1200 до 1900 грн. Всі ці оголошення були розміщені на початку листопада.

Варто зазначити, що офіційно купити дрова можна в Державному підприємстві "Ліси України". Проте вартість там буде дорожчою.

Додамо, що сам законопроєкт №9665 про який ми писали вище був направлений на підпис президенту ще 15 жовтня, проте користувачі мережі звернули увагу на нього лише зараз. Згідно з текстом законопроєкту, покарання за зберігання деревини невідомого походження може розпочатися із 5 кубічних метрів. Для приблизного розуміння такого обсягу має вистачити на опалення середньостатистичного будинку площею в 50-70 квадратних метрів протягом трьох місяців в умовах холодної зими, якщо топити раз на день. Однак дані про витрати можуть коливатися залежно від багатьох інших факторів.

"Телеграф" розбирався, скільки коштує десяток яєць у популярних українських супермаркетах.