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Скільки коштують дрова у Києві і що буде з цінами далі

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Гроші, дрова
Гроші, дрова. Фото Колаж "Телеграф"

Види та ціни різні

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт, який передбачає посилення кримінального покарання для осіб, які зберігають великі обсяги деревини невстановленого походження. Документ передбачає великі штрафи і навіть ув’язнення. Через це тепер можуть підскочити ціни на дрова.

"Телеграф" дізнався, скільки коштують зараз дрова в Києві. Популярний сайт з продажу пропонує різні ціни і види.

Найдорожчою пропозицією були дрова з дуба. А найдешевша сосна. Детальніше з цінами можна ознайомитись нижче.

  • Колотий дуб, щільно покладений — 1590 грн
  • Дуб у чурках, щільно укладений — 1540 грн
  • Дуб — метрівка, щільно укладена — 1490 грн
  • Колота вільха, щільно укладена — 1090 грн
  • Вільха в цурках, щільно укладена — 1040 грн
  • Вільха — метрівка, щільно укладена — 990 грн
  • Колота береза, щільно укладена — 1090 грн
  • Береза ​​в цурках, щільно укладена — 1040 грн
  • Береза ​​- метрівка, щільно укладена — 990 грн
  • Сосна колота, щільно укладена — 1040 грн
  • Сосна в цурках, щільно укладена — 990 грн
  • Сосна — метрівка, щільно укладена — 940 грн

Ціни на сайті вказані без урахування доставки, вивантаження та навантаження з нашого складу.

Були й інші пропозиції. Так, вартість за складений куб складала від 1200 до 1900 грн. Всі ці оголошення були розміщені на початку листопада.

Варто зазначити, що офіційно купити дрова можна в Державному підприємстві "Ліси України". Проте вартість там буде дорожчою.

Додамо, що сам законопроєкт №9665 про який ми писали вище був направлений на підпис президенту ще 15 жовтня, проте користувачі мережі звернули увагу на нього лише зараз. Згідно з текстом законопроєкту, покарання за зберігання деревини невідомого походження може розпочатися із 5 кубічних метрів. Для приблизного розуміння такого обсягу має вистачити на опалення середньостатистичного будинку площею в 50-70 квадратних метрів протягом трьох місяців в умовах холодної зими, якщо топити раз на день. Однак дані про витрати можуть коливатися залежно від багатьох інших факторів.

"Телеграф" розбирався, скільки коштує десяток яєць у популярних українських супермаркетах.

Теги:
#Київ #Ціни #Дрова