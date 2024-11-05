У НАТО можуть розглянути питання перехоплення ракет над Україною: у Польщі розповіли, коли

Щодо цієї пропозиції України можуть бути різні думки

В НАТО, можливо, незабаром розглянуть ідею перехоплення російських ракет над територією України силами Альянсу. Це питання узгодження та обговорення між союзниками.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Розмови про те, щоб Польща збивала російські ракети – "це дискусія про те, де починається і де закінчується право на самозахист".

"Чи маємо ми право збити таку ракету тільки після того, як вона перетне наш кордон? У цьому сумнівів немає, але тільки тоді може статися те, що сталося у Пшеводові. Уламки можуть спричинити значні пошкодження, травми або навіть смерть", — наголосив він. .

Міністр додав, що щодо цієї пропозиції України можуть бути різні думки.

"Це питання узгодження та обговорення між нашими союзниками. Зараз у нас новий генеральний секретар НАТО, і вже наступного тижня відбудеться чергова зустріч міністрів НАТО. Можливо, ця тема стане частиною порядку денного переговорів ", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під час масштабної атаки російських окупантів на Україну наприкінці літа на територію Польщі залетів "невідомий об’єкт". Польща не стала збивати російську ракету.