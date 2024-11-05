В НАТО могут рассмотреть вопрос перехвата ракет над Украиной: в Польше рассказали, когда

По поводу этого предложения Украины могут быть разные мнения

В НАТО, возможно, скоро рассмотрят идею перехвата российских ракет над территорией Украины силами Альянса. Это вопрос согласования и обсуждения между союзниками.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Разговоры о том, чтобы Польша сбивала российские ракеты — "это дискуссия о том, где начинается и где заканчивается право на самозащиту".

"Имеем ли мы право сбить такую ракету только после того, как она пересечет нашу границу? В этом сомнений нет, но только тогда может произойти то, что произошло в Пшеводове. Обломки могут вызвать значительные повреждения, травмы или даже смерть", — подчеркнул он.

Министр добавил, что по поводу этого предложения Украины могут быть разные мнения.

"Это вопрос согласования и обсуждения между нашими союзниками. Сейчас у нас новый генеральный секретарь НАТО, и уже на следующей неделе состоится очередная встреча министров НАТО. Возможно, эта тема станет частью повестки дня переговоров", — отметил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что во время масштабной атаки российских оккупантов на Украину в конце лета на территорию Польши залетел "неопознанный объект". Польша не стала сбивать российскую ракету.