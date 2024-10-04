Чи буде НАТО збивати російські ракети над Україною? В Пентагоні чітко відповіли

Ізраїль та Україна — це "два різних поля бою"

Держави-члени НАТО не хочуть збивати повітряні цілі над територією України. Подібні дії можуть сприяти есколації конфлікту та втягнути їх у війну з Російською Федерацією.

Про це під час брифінгу заявила заступник речника Міноборони США Сабріна Сінгх. При цьому вона наголосила на тому, що США "підтримують Україну у її зусиллях повернути свою суверенну територію".

За її словами, на початку війни президент Америки доручив відповідному департаменту надати Україні все, що їй потрібне на полі бою. Однак збиття ракет і дронів у повітряному просторі над нашою країною здатне "втягнути" країни-члени НАТО у війну з РФ. І порівнювати збиття ворожих цілей над Ізраїлем та аналогічні дії в Україні — неприйнятно, оскільки це "два абсолютно різні ландшафти та два різних поля бою".

"Це означало б (збиття російських ракет і дронів над Україною — ред.) що ми будемо втягнуті у війну в інший спосіб. А зараз ми відчуваємо, що Україна змогла успішно захиститися від російських ударів по своїх містах, по населенню, по інфраструктурі. І ми будемо продовжувати надавати їм необхідну для цього підтримку", — наголосила заступник спікера Міноборони США.

Окрім цього Сінгх зазначила, що президент Америки особисто взяв на себе зобов’язання, що США не вводитимуть війська на територію України, проте продовжать підтримувати нашу армію та забезпечувати її всім необхідним.

"Президент на самому початку вторгнення Росії дав вказівку надати Україні все, що вона потребує на полі бою. Вони дуже успішно використовують засоби ППО та інші можливості, щоб продовжувати відвойовувати свою територію. Міністр щойно розмовляв із паном Умеровим, щоб отримати оновлену інформацію про бойові дії і краще зрозуміти, які ще можливості їм можуть знадобитися, якщо такі є. Президент взяв на себе зобов'язання, що Сполучені Штати не ставлять чоботи на землю в Україні, але ми підтримуємо Україну в її зусиллях повернути свою суверенну територію", — наголосила Сабріна Сінгх.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що союзники поки що не готові збивати російські ракети над Україною. Про це він сказав під час спільної прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Києві 3 жовтня.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Сібіга заінтригував заявою про вступ України до НАТО. На його думку, візит президента Володимира Зеленського до Вашингтона наблизив нашу країну до цього.