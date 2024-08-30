"Ми не є сторонами війни": у Польщі зробили різку заяву щодо знищення дронів і ракет над Україною

Росія може сприйняти це як провокацію

У Міноборони Польщі заявили, що не будуть збивати російські безпілотники чи ракети над Україною. А також не тренуватимуть українських солдатів на українській території.

Про це сказав заступник міністра оборони під час зустрічі глав оборонних відомств країн ЄС Польщі Павел Залевський, пише RMF24.

"Ми не розглядаємо в жодному форматі те, що є одним з українських очікувань, а саме можливість збивати ракети чи безпілотники з польської території", – заявив Залевський.

Він вважає, що "радикальне посилення Заходом протиповітряної оборони України має бути достатнім і не потребує такої підтримки з боку польських ВПС". Він зазначив, що "Україна повинна мати чим себе захищати", але підкреслив, що "країни НАТО і ЄС не є сторонами війни".

Залевський рішуче відкинув українську пропозицію, щоб країни-союзники НАТО, такі як Польща, збивали російські ракети або безпілотники, що летять на них, але все ще перебувають в українському небі.

Так само він відкинув ідею Києва про навчання українських військових на українській території.

Ця ідея має підтримку Франції та деяких північноєвропейських країн. Однак вона не отримала одностайної підтримки в країнах ЄС. Перш за все, Німеччина та Австрія вважають, що Росія може сприйняти це як провокацію. Існують також побоювання, що ЄС не зможе забезпечити безпеку європейських інструкторів.

Польща приєднується до противників цієї ідеї. За словами Залевського, підготовка українських солдатів у тому вигляді, в якому вона зараз відбувається в країнах ЄС (тобто в Польщі чи Німеччині), "є найбільш ефективною". На його думку, на двосторонній основі деякі країни ЄС можуть тренувати в Україні, але, як він підкреслив, "Польща не є однією з них".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що під час масштабної атаки російських терористів на Україну, що сталася у понеділок, 26 серпня, на територію Польщі залетів "невпізнаний об’єкт". Польща не стала збивати російську ракету.