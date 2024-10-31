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"Гарантія захисту": в Конгресі США висунули Байдену вимогу щодо Польщі та російських ракет

Автор
Антон Корж
Дата публікації
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Автор
В Конгресі вимагають надати Польщі усі дозволи Новина оновлена 31 жовтня 2024, 03:09
В Конгресі вимагають надати Польщі усі дозволи. Фото Вікіпедія

Польща має право використовувати власні засоби ППО над українським повітряним простором

Конгресмени від Демократичної та Республіканської партії США зі складу Гельсінкської комісії надіслали листа чинному президенту Джозефу Байдену. У листі вони вимагають від Байдена дозволити Польщі, як члену НАТО, збивати російські ракети над Україною.

Про це пише видання The Hill. Листа підписали представники комісії – республіканець Джо Вілсон та демократ Стів Коен.

"США потрібно надати Польщі повноваження перехоплювати та нейтралізувати ракети над Україною, особливо ті, що загрожують вторгненням у польський повітряний простір", – зазначається у листі.

Конгресмени наполягають, що Польща має право використовувати власні засоби ППО над українським повітряним простором. Це робиться із метою захистити не тільки Україну, але й Польщу.

"Попри постійну ескалацію Росією гібридної війни – порушення повітряного простору, напади на об'єкти критичної інфраструктури та спроби дестабілізувати демократичні інститути – ми не зважилися рішуче протистояти цим загрозам, дозволивши Росії вести війну проти Альянсу з мінімальними наслідками… Прохання Польщі є необхідним і невідкладним як механізм підтримки України та гарантія захисту переднього краю кордонів НАТО", – сказано у листі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що союзники поки що не готові збивати російські ракети над Україною. Про це він сказав під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Києві 3 жовтня.

А в Пентагоні раніше заявляли, що держави-члени НАТО не хочуть збивати повітряні цілі над територією України. Подібні дії можуть сприяти ескалації конфлікту та втягнути їх у війну з Російською Федерацією.

Теги:
#Україна #США #ППО #Війна #Ракети #Польща