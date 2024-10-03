НАТО не буде збивати російські ракети над Україною, але готове обговорити удари вглиб РФ

Удари по військових цілях Росії — це не порушення "червоних ліній"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що союзники поки що не готові збивати російські ракети над Україною. Про це він сказав під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Києві 3 жовтня.

Водночас генсек НАТО повідомив, що на наступному "Рамштайні" обговорять дозвіл використовувати далекобійну зброю по цілях у РФ. Про це пише "Радіо Свобода".

На пресконференції Зеленський говорив про важливість посилення протиповітряної оборони України. Президент порівняв ситуацію із захистом повітряного простору Ізраїлю. "Ми бачимо, зокрема, як на Близькому Сході вдається захищати життя людей завдяки єдності союзників. Спільне збиття іранських ракет нічим не відрізняється від збиття російських ракет", — зазначив очільник країни.

Рютте, зі свого боку, підкреслив право України на самозахист. Він вважає, що удари по військових цілях Росії — це не порушення "червоних ліній". "Росія веде цю незаконну війну, і це означає, що збиття російських винищувачів і ракет до того, як вони можуть бути використані для атак по цивільній інфраструктурі, може допомогти в цьому", — пояснив генсек НАТО.

Рютте також сказав, що 12 жовтня на зустрічі "Рамштайн" говоритимуть про дозвіл бити далекобійною зброєю по військових об'єктах у Росії. Зокрема це питання буде обговорюватися з президентом США Джо Байденом. Він додав, що кожна країна НАТО сама вирішує, які обмеження встановлювати, і це не є питанням Альянсу в цілому.

Варто зазначити, що візит Марка Рютте до Києва став його першою закордонною поїздкою на посаді генерального секретаря НАТО. Він вступив на цю посаду 1 жовтня, і вже за кілька днів прибув до української столиці для переговорів з президентом Зеленським.

Під час пресконференції обидва лідери наголосили на необхідності подальшої співпраці та підтримки України. Зеленський висловив сподівання на зміну підходів НАТО щодо посилення протиповітряної оборони України. Рютте підтвердив готовність Альянсу до подальшого діалогу та пошуку ефективних рішень для захисту українського неба.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Володимир Зеленський прокоментував вихід ЗСУ з Вугледару і звернувся до Заходу. Глава держави закликав Захід надати Україні можливість зупиняти Росію.