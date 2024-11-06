Чому не можна казати "завчасно дякую": яке слово потрібно вживати в українській мові

У яких випадках це слово доречне

Правильне використання слів допомагає уникнути непорозумінь та робить нашу мову більш точною та зрозумілою. Проте українці часто використовують слово "завчасно" не за призначенням, особливо у виразі "завчасно дякую".

"Телеграф" розбирався, коли доречно вживати це слово, а коли краще замінити його на "заздалегідь". Тобто, як правильно висловити подяку наперед.

Що означає "завчасно"?

У словниках української мови слово "завчасно" має два значення:

заздалегідь,

передчасно.

Проте важливо розуміти, що це слово доречне лише в контексті критичної часової межі, коли йдеться про "надто рано" або "вчасно".

Типова помилка: "завчасно дякую"

Вживання слова "завчасно" у фразі "завчасно дякую" є помилковим. Чому? Це може означати, що ви дякуєте раніше, ніж потрібно.

Виникає двозначність: чи виправдають ваші сподівання? Може сприйматися як "встигли подякувати, бо потім було б запізно".

Як правильно висловити подяку наперед

Замість "завчасно дякую" варто говорити "заздалегідь дякую". Цей варіант:

чітко передає вашу думку,

показує, що ви сподіваєтесь на відповідь чи допомогу,

буде правильно зрозумілим співрозмовником.

Слово "завчасно" варто використовувати лише в контексті часових меж, коли важливо підкреслити момент "надто рано" чи "вчасно". В інших випадках, особливо у висловленні подяки, краще вживати слово "заздалегідь".

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