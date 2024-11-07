"Сміти" та "Джонсони" серед українців: які американські прізвища поширені в Україні

Ці родові імена надзвичайно поширені в США

Українські прізвища давно є предметом пильної уваги етнографів та дослідників з усього світу. На відміну від типових прізвищ, поширених у багатьох країнах, українські прізвища часто відображають особливості місцевої географії, флори і фауни, занять і ремесел предків.

Проте є в Україні і прізвища іноземного походження. Сьогодні "Телеграф" розповідає, які американські прізвища можна зустріти на теренах нашої великої держави.

Сміт

Це прізвище є одним з найпопулярніших у США і перекладається як "коваль". Водночас в Україні таке родове ім'я носить лише 62 людини, більшість з яких мешкає на Київщині та Миколаївщині.

Джонсон

Прізвище посідає друге місце за поширеністю у Сполучених Штатах. В Україні його також можна зустріти. Щоправда, кількість носіїв зовсім невеличка, всього осіб станом на 2013 рік.

Вільямс

У Штатах це прізвище посідає третє місце за розповсюдженістю. В Україні носіїв — 24. Найбільше на Київщині.

Джек

Прізвище походить від імені Джек. В Україні не так часто можна почути це родове ім'я, оскільки налічується лише 31 його носій. Люди, які мають таке прізвище, проживають у Львові та Івано-Франківську.

Браун

У Штатах людей з прізвищем Браун близько 1,7 млн. В Україні, його теж можна зустріти. Примітно, що серед наведених родових імен воно найбільш розповсюджене — 311 носіїв станом на 2013 рік.

Історію появи американських прізвищ на теренах України можна пояснити доволі просто. Це пов'язано з кількома історичними процесами, такими як еміграція українців до Америки в кінці ХІХ — на початку XX століття, а також поверненням їхніх нащадків на історичну батьківщину.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як совєтська влада "перекроювала" українські прізвища. У хід йшли різні засоби.