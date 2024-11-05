Нащадки тих, хто правив містами, носять особливі прізвища. Всі вони починаються на одну букву

Деякі з них досить поширені

Українські прізвища здатні розповісти про свого першого носія. Наприклад деякі, означають, що він належав до козаків, а інші вказують на приналежність до управлінців.

Львівський мовознавець Юліан Редько провів велике дослідження українських прізвищ. Він почав збирати цікаві факти про них ще у 1950-х роках, а згодом видав книгу "Сучасні українські прізвища". Він виділив родові імена, які давали тим, хто обіймав керівні посади, зокрема, очолював міські та селищні ради тих часів.

Цікаво, що всі ці прізвища розпочинаються на букву "в". Деякі з них досить поширені у сучасній Україні.

Війтів;

Вітів;

Войтів;

Війтович;

Войтович;

Вуйтович;

Войтенко;

Войтюк;

Витюк;

Войтина;

Войтунь;

Войтишин;

Вітишин;

Вітовський;

Вуйцик.

Як пояснив мовознавець, у містах, які не мали магдебурзького права, на чолі міських рад стояв війт, а не бургомістр. Слово "війт" також використовувалося для позначення сільського голови (старости) у західній частині України. На Галичину ця назва прийшла з німецької мови (Vogt) через польську та. В цьому значенні термін "війт" вживався аж до приєднання до Радянської України.

Раніше "Телеграф" розповідав про нещасливе українське прізвище, яке поширене й сьогодні. Його носять понад 8 тисяч українців.