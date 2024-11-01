Деякі українські прізвища дивно звучать для іноземців, вони виникли у часи козацтва

Вони є українським "ексклюзивом"

Українські прізвища містять в собі "зашифровану" інформацію про предків, деякі вказують на те, що вони були пов'язані зі слов'янськими божествами. Є серед родових імен українців й настільки оригінальні, що викликають подив у іноземців.

Зокрема такими є прізвища, які пішли від козацтва. Річ у тім, що козаки нерідко давали один одному жартівливі прізвиська, які пізніше стали прізвищами. Для іноземного вуха вони звучать дуже дивно.

Викладач української мови А.Ф.Нечипоренко розповів, що предками людей з прізвищами Нагнибіда чи Перебийніс є козаки. Саме такі колоритні родові імена з іронічним відтінком давали на Запорізькій Січі. За словами викладача, вони є продовженням давньої української традиції, відомої ще з фольклорних джерел: наприклад, Котигорошко, Вернигора.

"Аналогій таких найменувань годі й шукати в інших мовах, їх просто немає. Це особливість, якщо хочете, ексклюзив, української системи особових назв. Ну де ви ще, мандруючи світами, почуєте: Майборода, Тягнирядно, Неїжборщ, Гризидуб, Затуливітер, Вирвикишка, Несвятипаска, Завалипіч, Гуляйдень…?! Не прізвища, а "музика епохи", — перерахував він дивовижні українські прізвища.

Раніше "Телеграф" розповідав про нещасливе українське прізвище, яке поширене й сьогодні. Його носять понад 8 тисяч українців.