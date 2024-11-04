Від Різника до Рєзнікова: як совєтська влада "перекроювала" українські прізвища

Політика примусової русифікація тривала століттями

Сучасні українські прізвища можуть багато розповісти про заняття та походження наших предків. Однак не все так просто — багато родових імен зазнали радикальних змін під час перебування українських земель у складі Російської імперії та в часи окупації Радянським Союзом.

Тодішні режими на території сучасної України проводили неабияку політику русифікації, тому українські прізвища зазнавали "зросійщення". Таких прізвищ безліч, проте ми наведемо найбільш поширені та відомі.

Найчастіше, "зросійщення" виражалося в зміні закінчень — замість традиційних для українців "-енко" та "-ів" з'являлися "-ов", "-в", "-ін" чи "-ой".

Власенко — Власов — Власенков

Абраменко — Абрамов — Абраменков

Науменко — Наумов — Нуменков

Олексієнко — Алексєєв — Алексеєнков

Іваненко — Іванов — Іваненков

Українські безсуфіксні прізвища, які у своїй основі є назвами професій і закінчуються на -ар, зазнали зросійщення шляхом додавання закінчень -ь або -ьов (рос. -ёв), а інші — просто додаванням закінчень -ов

Бондар — Бондарь — Бондарьов

Лимар — Лимарь — Лимарьов

Гонтар — Гонтарь — Гонтарьов

Кушнір — Кушнарьов

Друкар — Друкарьов

Слюсар — Слюсарьов

Чоботар — Чеботарьов

Шинкар — Шинкарьов

Золотар — Золотарьов

Коваль — Ковальов

Кравець — Кравцов

Різник — Рєзник — Рєзніков

Швець — Шевцов

Чумак — Чумаков

Подібне відбувалося і з прізвищами, які етимологічно пов'язані з індивідуальними ознаками носія, як-от фізіологічними чи поведінковими.

Моргун — Моргунов

Лизун — Лізунов

Кут — Кутов

Покотило — Покотілов

Шумило — Шумілов

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, які прізвища давали тим, хто любив хильнути оковитої. Річ у тім, що історія утворення родових імен така, що спершу більшість з них були звичайними прізвиськами. Наприклад, якщо хтось з ваших предків любив хильнути горілочки, це не могли б не помітити сусіди, які і дали смішне прізвисько вашому пращуру.