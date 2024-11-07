"Смиты" и "Джонсоны" среди украинцев: какие американские фамилии распространены в Украине

Эти родовые имена очень распространены в США

Украинские фамилии давно являются предметом пристального внимания этнографов и исследователей со всего мира. В отличие от типичных фамилий, распространенных во многих странах, украинские фамилии часто отражают особенности местной географии, флоры и фауны, занятий и ремесел предков.

Однако есть в Украине и фамилии иностранного происхождения. Сегодня "Телеграф" рассказывает, какие американские фамилии можно встретить на территории нашего большого государства.

Смит

Эта фамилия является одной из самых популярных в США и переводится как "кузнец". В то же время в Украине такое родовое имя носит только 62 человека, большинство из которых проживает в Киевской и Николаевской областях.

Джонсон

Фамилия занимает второе место по распространенности в Соединенных Штатах. В Украине ее тоже можно встретить. Правда, количество носителей совсем небольшое, всего 16 человек по состоянию на 2013 год.

Уильямс

В Штатах эта фамилия занимает третье место по распространенности. В Украине носителей — 24. Больше всего в Киевской области.

Джек

Фамилия произошла от имени Джек. В Украине не так часто можно услышать это родовое имя, поскольку насчитывается только 31 его носитель. Люди, у которых такая фамилия, проживают во Львове и Ивано-Франковске.

Браун

В Штатах людей с фамилией Браун около 1,7 млн. В Украине ее тоже можно встретить. Примечательно, что среди приведенных родовых имен она наиболее распространенная – 311 носителей по состоянию на 2013 год.

Историю появления американских фамилий в Украине можно объяснить довольно просто. Это связано с несколькими историческими процессами, такими как эмиграция украинцев в Америку в конце XIX — начале XX века, а также возвращение их потомков на историческую родину.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как советские власти "перекраивали" украинские фамилии. В ход шли разные средства.