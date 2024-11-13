Кондратюк попросила парламент Хорватії відреагувати на вступ КНДР у війну з Україною на боці РФ

Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк звернулася до голови та депутатів хорватського парламенту з проханням відреагувати на вступ КНДР у війну з Україною на боці РФ.

"Від імені Верховної Ради звернулася до голови та депутатів хорватського Сабору (парламенту — ІФ-У) відреагувати на фактичний вступ Північної Кореї у війну з Україною на боці путінської Росії. Це серйозна ескалація і нова сторінка нестабільності у світі — нова реальність, в якій формується вісь зла: Росія, Іран, КНДР", — написала Кондратюк у фейсбуці після зустрічі з очільником хорватського Сабору Горданом Яндроковичем у середу в Загребі.

За словами Кондратюк, саме тому Україна сьогодні потребує дедалі більшої підтримки — зокрема, чіткого запрошення до членства в НАТО як єдиної надійної гарантії безпеки та реалізації першого пункту Плану перемоги.

"Ми також розраховуємо, що Хорватія долучиться до місії НАТО з підтримки України (NSATU — NATO Security Assistance and Training to Ukraine — ІФ-У)", — зазначила віцеспікер.

Кондратюк також розповіла, що обговорила з Яндроковичем питання захисту прав викрадених Росією українських дітей і попросила його та Сабор ухвалити відповідну резолюцію. За словами Кондратюк, спікер запевнив, що текст такого документа буде підготовлено найближчим часом.

Віцеспікер зазначила, що для більшості хорватів новини з України повертають їх до своїх спогадів, і тому вони щиро співчувають Україні, яка проходить випробування війною за незалежність, як свого часу Хорватія.

"Хорватський народ є і буде поруч з українським народом до того моменту, як Україна переможе ворога в цій тяжкій війні. Хорватія знає, що це таке. Влада Хорватії абсолютно україноцентрична", — процитувала Кондратюк Яндроковича.

Вона нагадала, що Хорватія з 2022 р. надала Україні військову, гуманітарну та фінансову підтримку майже на 300 млн євро.

"Особливо цінними для нас є обмін досвідом з євроінтеграції. А також експертиза, допомога спецтехнікою і навчанням у гуманітарному розмінуванні. На цей напрям Хорватія, яка досі розміновує власні території, виділила майже $11 млн. Розраховуємо, що ця допомога триватиме", — наголосила Кондратюк.

Віцеспікер перебуває з візитом у Хорватії.