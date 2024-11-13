Кондратюк попросила парламент Хорватии отреагировать на вступление КНДР в войну с Украиной на стороне РФ

Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк обратилась к председателю и депутатам хорватского парламента с просьбой отреагировать на вступление КНДР в войну с Украиной на стороне РФ.

"От имени Верховной Рады обратилась к председателю и депутатам хорватского Собора (парламента — ИФ-У) отреагировать на фактическое вступление Северной Кореи в войну с Украиной на стороне путинской России. Это серьезная эскалация и новая страница нестабильности в мире — новая реальность, в которой формируется ось зла: Россия, Иран, КНДР", — написала Кондратюк в фейсбуке после встречи с главой хорватского Сабора Горданом Яндроковичем в среду в Загребе.

По словам Кондратюк, именно поэтому Украина сегодня нуждается во все большей поддержке — в частности, четкого приглашения в членство в НАТО как единственной надежной гарантии безопасности и реализации первого пункта Плана победы.

"Мы также рассчитываем, что Хорватия присоединится к миссии НАТО по поддержке Украины (NSATU — NATO Security Assistance and Training to Ukraine — ИФ-У)", — отметила вице-спикер.

Кондратюк также рассказала, что обсудила с Яндроковичем вопрос защиты прав похищенных Россией украинских детей и попросила его и Сабор принять соответствующую резолюцию. По словам Кондратюка, спикер заверил, что текст такого документа будет подготовлен в ближайшее время.

Вице-спикер отметила, что для большинства хорватов новости из Украины возвращают их к своим воспоминаниям, и поэтому они искренне сочувствуют Украине, которая проходит испытание войной за независимость, как в свое время Хорватия.

"Хорватский народ есть и будет рядом с украинским народом до того момента, как Украина победит врага в этой тяжелой войне. Хорватия знает, что это такое. Власти Хорватии абсолютно украиноцентричны", — процитировала Кондратюк Яндроковича.

Она напомнила, что Хорватия с 2022 г. предоставила Украине военную, гуманитарную и финансовую поддержку почти в 300 млн евро.

"Особенно ценны для нас обмен опытом по евроинтеграции. А также экспертиза, помощь спецтехникой и обучением в гуманитарном разминировании. На это направление Хорватия, которая до сих пор разминирует собственные территории, выделила почти $11 млн. Рассчитываем, что эта помощь будет продолжаться", — подчеркнула Кондратюк.

Вице-спикер находится с визитом в Хорватии.