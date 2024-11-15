"Більшого невдахи не можна вигадати". Журналіст розповів, чим зараз займається Медведчук

У РФ він має репутацію брехуна

Колишній нардеп та лідер забороненої в Україні партії "ОПЗЖ" Віктор Медведчук, який опинився в Росії в результаті обміну, і досі отримує гроші від президента РФ Володимира Путіна. Проте російські "патріоти" вважають його пройдисвітом.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів блогер та журналіст Денис Казанський. За його словами, у РФ Медведчук створив організацію "Другая Украина", але вже не має такої медіаімперії, яка була у нього в Україні.

Казанський зазначив, що від імені цієї квазіпартії Медведчук час від часу робить заяви. За його словами, інколи їх або ж інтерв'ю з колишнім українським нардепом поширюють державні російські ЗМІ.

"Якби я був Путіним, я б взагалі Медведчука розстріляв за те, що він зробив. Не розумію, як цій людині можуть досі довіряти. Він мав просто шалені ресурси для реалізації будь-чого: і гроші, і партію, і телеканали, і активи – і прос*ав просто все. Більшого невдахи, ніж Медведчук, не можна вигадати", — сказав журналіст.

Казанський зазначив, що ставлення до Медведчука в Росії серед російських патріотів – як до пройдисвіта, як до абсолютно брехливої людини, яка "підставила повністю і Путіна, і Росію". Водночас журналіст наголосив, що Путін з якихось міркувань його тримає.

"Можливо, тому, що це його людина. Дає йому гроші, хоча, гадаю, більшість із них просто розкрадаються по дорозі", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Медведчук намагається повернути українське громадянство та депутатський мандат. З Росії він позивається до президента України, СБУ, Верховної Ради та РНБО.