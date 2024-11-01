СБУ затримала "політексперта" Медведчука, відомого борця з ТЦК і не тільки (фото)

Служба безпеки зірвала нові спроби російських спецслужб розхитати суспільно-політичну обстановку у різних регіонах України

У пʼятницю, 1 листопада, Служба безпеки України затримала ще 10 ворожих агітаторів. Серед них — "політексперт" із медіапулу Медведчука.

Затримання відбувалися у кількох областях. Про це повідомила пресслужба СБУ у Телеграм.

На Київщині затримали "політексперта" — попередньо, Сергія Бєлашка. Він входив до агентурної мережі ФСБ, яку координував головний редактор Інтернет-сайту "ПолитНавигатор" Сергій Степанов. Останній переховується у Криму, йому повідомлено про заочну підозру.

У Вінниці викрили 39-річного адміністратора декількох каналів в Ютубі і Телеграмі, який проводив онлайн-консультації щодо того як чинити опір законним діям ТЦК. Крім того, він привласнював кошти з донатів на ЗСУ. Ім'я затриманого не називається, але ЗМІ пишуть, що це нібито блогер Олександр Шавлюк, який критикував дії ТЦК та пропонував послуги з оскарження дій військкомів.

На Житомирщині затримали трьох дописувачів місцевого ТГ-каналу, на якому вони закликали до фізичної розправи над представниками військкоматів.

У Чернігівській області — 31-річного адміністратора Телеграм-каналу та чотирьох його поплічників. Вони поширювали дані про пункти базування та маршрути руху українських військових.

На підставі отриманих доказів усім фігурантам повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

чч. 1, 2 ст. 190 (шахрайство).

Раніше "Телеграф" писав, що на Львівщині керівництво приватного університету спільно з його власником налагодило схему, завдяки якій чоловіки призовного віку без проблем ставали їх "студентами". У такий спосіб військовозобов’язані ухилялися від служби.