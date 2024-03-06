Медведчук судиться з Україною: які претензії і що хоче отримати

Спочатку він подав позов до Зеленського, потім третіми особами у справі залучили СБУ та Державну міграційну службу

Колишній нардеп та лідер партії ОПЗЖ Віктор Медведчук намагається повернути українське громадянство та депутатський мандат. З Росії він позивається до президента України, СБУ, Верховної Ради та РНБО.

За місяць після позбавлення громадянства України та депутатського мандату Віктор Медведчук подав позов до Верховного Суду. Він вимагав повернення громадянства для себе та інших депутатів-зрадників. Медведчук апелював до того, що указ Зеленського нібито було видано "з порушенням Конституції", свідчать результати журналістського розслідування hromadske.

Розгляд позову про повернення депутатського мандату тимчасово припинено. У справі про відміну санкцій РНБО засідання тривають з грудня 2022 року. Медведчук також намагався відновити своє адвокатське посвідчення, проте у лютому 2024 року суд йому відмовив.

"Сумніваюся, що сьогодні може бути рішення із серії: "Повернемо Медведчуку громадянство, скасуємо економічні санкції, дамо мандат". Малоймовірно, що судді на це підуть, а от затягувати справу фактично можуть", — прокоментував ситуацію експерт із конституційного права Богдан Бондаренко.

У вересні 2022 року Медведчука обміняли на 200 українських захисників, які перебували в полоні, він опинився в Росії. У січні 2023 року президент Володимир Зеленський припинив його громадянство, а також інших колишніх депутатів від забороненої партії "Опозиційна платформа — За життя" — Тараса Козака, Рената Кузьміна та Андрія Деркача.

Відповідно до Конституції, позбавлення громадянства веде за собою припинення депутатських повноважень, тому наступного дня Рада позбавила всіх цих парламентаріїв їхніх мандатів. За місяць Медведчук звернувся до Верховного Суду вимогою повернути йому та його колегам громадянство України. Він стверджував, що указ президента про припинення його громадянства не мав підстав. У березні 2023 р. Верховний Суд прийняв позов і розпочав провадження у цій справі, засідання продовжуються досі.

Згідно з судовим реєстром, спочатку Віктор Медведчук подав позов до президента України Володимира Зеленського, потім третіми особами у справі залучили СБУ та Державну міграційну службу. 25 січня 2024 року СБУ звернулася з клопотанням про закриття провадження у цій справі, характеризуючи позов Медведчука як "штучний". Проте Верховний Суд відмовив СБУ.

Як писав "Телеграф", раніше The Wall Street Journal розкрив подробиці обміну Медведчука на українських військовополонених. Він був дуже складний.