"Большего неудачника нельзя придумать". Журналист рассказал, чем сейчас занимается Медведчук

В РФ он имеет репутацию лжеца

Бывший нардеп и лидер запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук, оказавшийся в России в результате обмена, до сих пор получает деньги от президента РФ Владимира Путина. Однако российские "патриоты" считают его проходимцем.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал блогер и журналист Денис Казанский. По его словам, в РФ Медведчук создал организацию "Другая Украина", но уже не имеет такой медиаимперии, которая была у него в Украине.

Казанский отметил, что от имени этой квазипартии Медведчук время от времени делает заявления. По его словам, иногда их или интервью с бывшим украинским нардепом распространяют государственные российские СМИ.

"Если бы я был Путиным, я бы вообще Медведчука расстрелял за то, что он сделал. Не понимаю, как этому человеку могут до сих пор доверять. У него были просто безумные ресурсы для реализации чего-либо: и деньги, и партия, и телеканалы, и активы" – и прос*ал просто все. Большего неудачника, чем Медведчук, нельзя придумать", — сказал журналист.

Казанский отметил, что отношение к Медведчуку в России среди российских патриотов – как к проходимцу, как к совершенно лживому человеку, который "подставил полностью и Путина, и Россию". В то же время журналист подчеркнул, что Путин по каким-то соображениям его держит.

"Возможно потому, что это его человек. Дает ему деньги, хотя, думаю, большинство из них просто разворовываются по дороге", — подытожил он.

Напомним, ранее мы писали, что Медведчук пытается вернуть украинское гражданство и депутатский мандат. Из России он судится с президентом Украины, СБУ, Верховной Радой и СНБО.