В Україні почали продавати колекцію картин Медведчука

Крім картин було реалізовано інше майно олігарха та кума Путіна

Агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило про початок реалізації колекції картин підсанкційного політика, кума російського лідера Володимира Путіна Віктора Медведчука, якого також підозрюють у державній зраді.

Про це повідомляє прес-служба АРМА. На платформі Prozorro. Продажі вже опубліковано перші 35 картин з колекції Медведчука.

Крім того, починаючи з 31 жовтня на платформі будуть додаватися нові лоти доти, поки частина колекції з 136 картин, що залишилася, не буде продана.

В АРМА також повідомили, що за попередніми даними окрім 35 картин вже було реалізовано колекцію дороговартісних годинників, автомобіль марки Майбах, квадроцикли та баггі. Агентство також запрошує взяти участь в аукціоні, який відбудеться 13 листопада 2024 року та отримати можливість стати власником картин підсанкційного політика.

Нагадаємо, АРМА оцінила вартість колекції книг Віктора Медведчука. Загальна колекція містить 285 картин, які поділили на дві частини. Однією з найдешевших картин є портрет самого Медведчука — його оцінили у 5,2 тисяч гривень.

Раніше "Телеграф" писав про те, де зараз перебувають діти Віктора Медведчука та Оксани Марченко.