Не тільки модуль "Пернач": як українським військовим стріляти у ворога дистанційно (фото, відео)

Використання дистанційно керованих модулей дозволяє зберегти життя військових

Військовий знаходиться в укритті та за допомогою пульта або ноутбука керує атакою — замість нього на лінії перетину з ворогом дистанційно керований модуль. Це кадри не з фантастичного фільму, а з українських реалій. Сили оборони використовують дистанційно керовані модулі на фронті — вони допомагають зберегти життя військових.

Днями Міністерства оборони кодифікувало черговий виріб у цій сфері — дистанційно керований модуль "Пернач". Він має кулемет калібру 7,62 мм та камеру. Керування відбувається через пульт та FPV-окуляри. Однак, це не єдина українська розробка.

Бойовий кулеметний модуль Wolly

Бойовий кулеметний модуль Wolly в березні представила компанія devDroid. Він вже пройшов бойове хрещення на фронті. Його можна встановлювати на опорних пунктах, блокпостах, вогневих позиціях тощо. На озброєнні також кулемет калібром 7,62 мм, дальність ураження яким до 1 км. Оператор знаходиться за 100 м від турелі та керує модулем за допомогою планшета та геймпада.

Бойовий модуль "Таврія"

Турель "Таврія" на бронемашині

На початку листопада Міноборони кодифікувало також бойовий модуль "Таврія". На ньому на відміну від "Пернача" стоїть два кулемети, один з яких великокаліберний. Такий модуль можна встановлювати на наземні роботизовані платформи або на броньовики. В останньому випадку пульт керування та монітор розташовується всередині бойової машини, що дає додатковий захист військовослужбовця-оператора. Ця турель за допомогою системи керування захоплює супроводжує цілі та веде вогонь по рухомих об'єктах, їй не важливо день на вулиці чи ніч — може працювати в будь-яких умовах. Турель має бронезахист.

Раніше "Телеграф" розповідав про відому українську розробку, одну з перших вітчизняних у цій сфері, бойову турель Шабля. Міноборони вперше законтрактували її у 2024 році, проте ще до того від росіян турель отримала промовисте прізвисько "коса смерті".