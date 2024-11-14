Польські САУ Krab захищають від дронів "мангалами": наскільки далекобійна ця артилерія (відео)

Україні потрібно більше арилерії

Польська самохідна артилерійська установка AHS Krab з 2022 року стоїть на озброєнні Сил оборони України. Перші гусеничні гаубиці передала Україні Польща — 18 штук.

Для них небезпечними є не тільки удари ворожої артилерії, а й застосування дронів. Для того, щоб уникнути удару, на них наварюють спеціальні сітки, так звані "мангали".

AHS Krab важить близько 50 тонн. Ствол довжиною 52 калібри дозволяє вражати цілі на відстані до 30 км, при цьому максимальна дальність ураження активно-реактивним боєприпасом становить 40 км. Ця гаубиця здатна видати до шести пострілів на хвилину. Для того, щоб обслужити таку артилерійську установку потрібно п'ять осіб. САУ "Краб" має калібр 155 мм, стандартний для країн НАТО.

Швидкість по шосе у такої артилерійської установки 67 км/год. Окрім 18 польських гаубиць, Україна також підписала контракт на придбання близько 60 цих САУ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що український БТР-4Е був помічений на озброєнні однієї з бригад. Залежно від встановленого бойового модуля він може вміщувати від 7 до 10 осіб десанту.