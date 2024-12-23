Колишній міністр економіки України, президент Київської школи економіки – про очікування від Трампа в США

Мої відчуття від зустрічей в США, що Вашингтон зараз поділений на дві групи.

Одна — це традиційні республіканці та ліберали. Вони не знають, що робити з Трампом. Інша — близька до Трампа, яка хоче розламати і перезавантажити систему. Звісно, там теж є різні групи, одна наприклад симпатизує Україні, інша її ненавидить.

Ліберали і республіканці анти-Трампісти побоюються, що Трамп просто здасть Україну, щоб швидко "завершити" конфлікт. Типу Афганський сценарій. Але багато нейтралів та класичних консерватори вірять, що Трамп хоче зберегти свій імідж серед виборців, тому не дозволить Україні впасти, як це сталося в Афгані.

Навпаки, думають, що нова адміністрація панічно боїться цього. А з іншого боку, навколо Трампа говорять про шанс на Нобелевську премію миру, якщо йому вдасться владнати війни в Ізраїлі та Україні. Цікаво, що всі убер таксисти кажуть про Україну зараз "Трамп прийде, порядок наведе".

Дивна країна, ця Америка

Але можна трохи судити по призначенням. Трамп номінує людей з чіткими анти-російськими поглядами на ключові міжнародні посади, хоча деякі з них тримають свої погляди в таємниці.

Також, є ті, хто думає, що Трампу вдасться щось зробити у коротке вікно можливостей 6-12, а потім він застрягне у внутрішній боротьбі і системі стримування США. Подивимось, що у нього вийде і хто правий. А нам своє робити.

Джерело: допис Милованова у Facebook