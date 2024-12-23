"Росія буде здатна": Пісторіус закликав НАТО готуватися до нападу РФ найближчими роками

Пісторіус попередив, що величезна загроза існує також для Німеччини окремо

Північноатлантичному Альянсу слід готуватися до того, що Росія через кілька років буде здатна атакувати територію НАТО. Наразі загрози нападу з боку Росії немає, вона надто знесилена війною в Україні, але все може змінитися.

Про це заявив міністр оборони Борис Пісторіус, повідомляє Deutsche Welle. Він нагадав, що російський режим за кілька місяців виробляє більше озброєння та боєприпасів, ніж усі країни Європейського Союзу разом узяті за один рік.

"Якщо ми будемо ігнорувати загрозу тільки тому, що вона викликає дискомфорт, то вона не стане меншою, а лише збільшиться… До 2029 або 2030 року Путін може настільки посилити армію, що Росія буде здатна завдати удару по НАТО. Ми повинні бути готові до того, що найближчими роками Путін може спробувати протестувати згуртованість НАТО шляхом вторгнення на тій чи іншій ділянці території альянсу", – зазначив він.

Пісторіус попередив, що величезна загроза існує також для Німеччини окремо. В першу чергу, через гібридні війни російського режиму. Під гібридними атаками росіян може опинитися німецька інфраструктура та енергопостачання, комунікації у Північному та Балтійському морях. Росія також діє через кампанії у соцмережах, втручання у виборчі процеси та прямий підкуп західних політиків – щоб дезорганізувати та розколоти німецьке суспільство.

"Путін діє гібридно, і Німеччина перебуває під його пильною увагою. Він добре нас знає і розуміє, де і як завдати нам болючих уколів. Нам потрібно підготуватися, щоб протистояти загрозі з боку Путіна. Ігнорування цієї загрози лише збільшить її масштаб… Ми повинні зробити все, щоб стратегія Путіна не спрацювала", – резюмував він.

Як раніше писав "Телеграф", західні країни мають велику проблему. Там довгий час вважали якість ключовим параметром при створенні військової техніки та підготовці армії. Однак війна Росії проти України показала, що ця стратегія буде нежиттєздатною у разі будь-якого масштабного протистояння.

Найближчими роками російський режим може здійснити напад на території НАТО. Проте повномасштабної війни не буде, оскільки Росія розуміє, що програє її, натомість Кремль може спробувати провести чергову своєрідну "есвео" – обмежену військову операцію.