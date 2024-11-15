Не только модуль "Пернач": как украинским военным стрелять во врага дистанционно (фото, видео)

Использование дистанционно управляемых модулей позволяет сохранить жизнь военных

Военный находится в укрытии и с помощью пульта или ноутбука управляет атакой — вместо него на линии пересечения с врагом дистанционно управляемый модуль. Это кадры не из фантастического фильма, а из украинских реалий. Силы обороны используют дистанционно управляемые модули на фронте – они помогают сохранить жизнь военных.

На днях Министерство обороны кодифицировало очередное изделие в этой сфере — дистанционно управляемый модуль "Пернач". У него пулемет калибра 7,62 мм и камеру. Управление происходит через пульт и FPV-очки. Однако это не единственная украинская разработка.

Боевой пулеметный модуль Wolly

Боевой пулеметный модуль Wolly в марте представила компания devDroid. Он уже прошел боевое крещение на фронте. Его можно устанавливать на опорных пунктах, блокпостах, огневых позициях. На вооружении также пулемет калибром 7,62 мм, дальность поражения до 1 км. Оператор находится в 100 м от турели и управляет модулем с помощью планшета и геймпада.

Боевой модуль "Таврия"

Турель "Таврия" на бронемашине

В начале ноября Минобороны кодифицировало также боевой модуль "Таврия". На нем в отличие от "Пернача" стоит два пулемета, один из которых крупнокалиберный. Такой модуль можно устанавливать на наземные роботизированные платформы или на броневики. В последнем случае пульт управления и монитор размещается внутри боевой машины, что дает дополнительную защиту военнослужащего-оператора. Эта турель с помощью системы управления захватывает сопровождающий цели и ведет огонь по движущимся объектам, ей не важно день на улице или ночь – может работать в любых условиях. Турель имеет бронезащиту.

Ранее "Телеграф" рассказывал об известной украинской разработке, одной из первых отечественных в этой сфере, боевой турели Шабля. Минобороны впервые законтрактовали ее в 2024 году, однако еще до того от россиян турель получила красноречивое прозвище "коса смерти".