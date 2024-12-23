Як виглядали новорічні ялинки у Києві у ХХ столітті: від 1930-х до 1990-х (фото)

Захоплююча подорож у минуле

Головною ялинкою країни прийнято називати ту, яка традиційно встановлюється у Києві. Спочатку святкові дерева ставили на Майдані незалежності, проте після Революції Гідності 2014 року ялинка була раз і назавжди перенесена на Софійську площу.

За цей час головна ялинка країни пройшла справжню еволюцію та неодноразово вражала українців яскравими вогнями, незвичайним дизайном та стильними прикрасами.

"Телеграф" пропонує своїм читачам здійснити подорож у минуле та згадати, як виглядала головна ялинка країни починаючи з 1930-х і закінчуючи 1990-ми. Впевнені, ви будете здивовані.

Ялинка у 1930 році

У 1930-ті роки ялинку було встановлено на Софійській площі.

Тут можна побачити велике натуральне дерево та ростову ляльку-фігуру Діда Мороза.

Ялинка у 1946 році

1946 року вдалося в Києві зробити післявоєнне фото новорічної ялинки на Хрещатику.

Святкове дерево прикрашали кулі, лампочки та прапорці із символікою СРСР. Діда Мороза було намальовано фарбами на фанері.

Ялинка у 1948 році

1948 року скромне новорічне дерево було встановлено на Хрещатику в Києві.

Цікаво, що на ньому немає прикрас. Можливо, це фото було зроблено просто поруч із ялинками, що зростали в столичному парку, і це не було головним новорічним деревом столиці.

Ялинка у 1950 році

Цього року ялинку вирішили встановити на вулиці Будівельників. Вона була прикрашена невеликою кількістю іграшок у вигляді величезних цукерок.

Навколо святкового дерева було встановлено паркан.

Ялинка у 1951 році

1951 року головна ялинка столиці виглядала саме так.

Ялинка у 1954-му році

1954 – головна ялинка стояла на Софійській площі. Поруч також було встановлено ростову фігуру Діда Мороза.

Ялинка у 1955-х роках

Новорічна ялинка на Майдані Незалежності та будівництво Головпоштамту у середині 1950-х років.

Ялинка у 1957-х роках

1957 року ялинку встановили на Хрещатику. Вона була цього разу пишно прикрашена — на гілках можна помітити гірлянди, іграшки та дощик.

Ялинка у 1961 році

1961 року головну київську ялинку встановили біля метро Хрещатик. Вона була не особливо високою, але досить цікаво прикрашеною.

Ялинка у 1962 році

Цього року новорічна ялинка була присвячена польоту Юрія Гагаріна до космосу. Біля дерева встановили фігуру космонавта, який запускає ракету.

Ялинка у 1967 році

1967 року ялинка в Києві нагадувала про 50-річчя радянської влади. Прикрашена вона була досить строкато і навіть наляписто.

Ялинка у 1981 році

Ялинку встановили поряд із столичною консерваторією. Її вирішили прикрасити новорічними "картинами", які стояли біля ствола дерева.

Ялинка у 1982 році

Ялинку встановили на Майдані Незалежності. Вона була яскраво прикрашена та дуже сподобалася киянам.

Ялинка у 1993 році

1993 року в Києві було встановлено одну з найвідоміших новорічних ялинок у незалежній Україні

Ялинка у 1997 році

Цього року новорічна ялинка стояла на Майдані Незалежності. Вона була гарно прикрашена, а поряд з нею сидів Дід Мороз, який зустрічав гостей і мило розмовляв з кожним.

Нагадаємо, ціни на новорічні ялинки в Україні цього року просто космічні, проте це не зупиняє мешканців столиці, які активно цікавляться вартістю живих ялинок. Цього року у Києві вже почали працювати офіційні ялинкові ярмарки, де можна придбати новорічне дерево на будь-який смак та гаманець.

Усі дерева чіповані і це дозволяє відстежити їхнє походження та вберегти покупців від придбання незаконно зрубаних хвойних.

Раніше "Телеграф" розповідав про те,чи чекати на киянів рейдів ТЦК на Новий рік. В Україні йде загальна мобілізація, і вручення повісток може відбуватися будь-де. Зокрема, сповіщення громадян може відбуватись у громадських місцях, які під час новорічних свят стають локаціями для святкових заходів.