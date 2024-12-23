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Якби "Гаррі Поттера" знімали за реаліями ЗСУ: військовий насмішив постом

Автор
Ірина Мазуренко
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Фільм про Гаррі Поттера
Фільм про Гаррі Поттера. Фото Відкриті джерела

Інші ролі знайшлись для Гаррі та його друзів, ворогів та інших героїв серії популярних фільмів

Триває третій рік війни, і військові, які пройшли довгий шлях, краще за нікого розуміють всі реалії служби та мінуси системи. Про це вже складають вірші, анекдоти та різноманітні оповідки.

Військовий Ruslan Khavriuta вирішив розповісти, що б було, якби "Гаррі Поттера" знімали за реаліями ЗСУ. Сатирична розповідь стала в інтернеті дуже популярноює

Руслан пише, що у світі Гаррі Поттера малий чарівник би був розподільчим капелюхом відправлений у Гафелпаф, і всі роки він би охороняв "калітку" аж до того моменту, поки Волдеморт не захопив би світ.

Також військовий посміявся над чиновниками в армії: "Рон Уізлі б стрімко рухався по кар'єрним сходам, не дуже розуміючи, що взагалі відбувається, і за досить короткий термін став підполковником. Очолив би якесь міністерство в МінМаг, просрав би всю роботу, що призвело б до втрати особового складу серед маглів, ну і пішов би на підвищення, бо, так виявилось, що в нього кум чи брати в штабі", — веде він далі.

Щодо ситуації з озброєнням та розподілом посад у ЗСУ у військового такі думки: якби Гаррі сказав, що хоче керувати БПЛА, то йому б дали Німбус 3000, переданий західними партнерами. Гаррі летів би на завдання в дощ, і втратив би борт. У результаті хлопця б відправили в піхоту чи перевели назад до охорони.

На прикладі Мелфоя Руслан жартує над кумівством в армії: "Молодший Малфой прийшов би вже в званні капітана, бо в нього батя в ГШ, хоча колись діяв в інтересах ФСБ, але коли то було".

Герміона Ґрейнджер точно б не залишилась чарівницею-відмінницею, якби жила в реаліях ЗСУ. На думку військового, її б перевели в стройову, де дівчина б набрала близько 40 додаткових кілограмів. Вона отримала від комбата новий телефон з протиударним кейсом, щоб вона могла грати в ігри. "Той самий телефон, який не дали на передок, бо сказали, що нема на складі. Хоча вона мріяла піти в рейджерський корпус, була б Герміона Грейнджер рейнджер", — пише він далі.

Рубеус Геґрід у світі ЗСУ видавав би військовим одяг. Снейп виявився б працівником СБУ і писав би на Гаррі рапорти про невідповідність посаді. А Дамблдор би не був таким чарівним директором школи, якби йому довелось жити в реаліях ЗСУ. Йому б, на думку військового, довелось би звільнитись за станом здоров’я та поїхати за кордон.

"Мінерва Макґонеґел очолила б медичні сили і потім звільнилась через закупки китайських турнікетів. Але хто ж її посадить, коли вона такий котик.

Але одного дня Гаррі б відправили на офіцерські курси, бо караул має очолювати офіцер, він би отримав мамлєя, далі оперативно лейтенанта, накрутив би собі, що він бойовий офіцер і почав би мститись всім навколо, влаштовуючи затягти. Наприклад, майже безголовий Нік змушений би був щодня здавати голову на КЗЗ.

На вулицях Лондона маглів запихують в двоповерхові червоні автобуси..", — зазначив наостанок Руслан Хаврюта.

Також раніше "Телеграф" писав про те, хто з акторів "Гаррі Поттера" вже помер. В Їхніх смертях виявили одну особливість.

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#Гаррі Поттер #ЗСУ