Газ чи електрика? Скільки коштує опалювати однокімнатну квартиру на місяць

Розрахунок залежить від багатьох факторів

З настанням опалювального сезону для багатьох українців стало актуальним питання про вартість обігріву житла. Особливо це актуально для тих, у кого встановлено автономні системи опалення.

"Телеграф" вирішив підрахувати, скільки буде коштувати опалення квартири газовим або електричним котлом. Для прикладу візьмемо стандартну однокімнатну квартиру площею 40 м².

Опалення газом

У середньому питома теплота згоряння 1 м³ природного газу в Україні становить 34,3 МДж. Це означає, що при спалюванні 1 м³ газу виділяється 34,3 МДж або 9,53 кВт-год енергії.

Припустимо, що в будинку встановлено стандартний атмосферний газовий котел з ККД 90%. Відповідно, при спалюванні 1 м³ газу будинок отримає 8,57 кВт-год енергії (9,53 * 0,9), що еквівалентно 30,87 МДж.

Кубометр газу у "Нафтогазі України" коштує 7,96 грн за м³. Медіанна ціна на доставку блакитного палива буде дорівнює 1,88 грн. Таким чином загальна ціна за 1 м³ в Україні в середньому дорівнює 9,84 грн. Отже, вартість 1 кВт-год енергії складе: 3,6 МДж * 9,84 грн / 30,87 МДж = 1,15 грн.

Для опалення 10 м² нормально утепленого будинку витрачається приблизно 1 кВт тепла. Відповідно, якщо площа квартири складає 40 м², буде витрачатись 4 кВт тепла. Така витрата розраховується за умови опалення 10 годин на добу, адже газовий котел вмикається лише періодично. Таким чином за добу буде витрачатись орієнтовно 46 гривень. За місяць ця сума складатиме приблизно 1380 гривень.

Опалення електрикою

Електричні котли зазвичай мають КПД на рівні 95-99%. Таким чином з 1 кВт-год електроенергії ми отримуємо близько 0,95 кВт-год теплової.

В Україні в опалювальний сезон тариф на електроенергію для тих, хто використовує електричне опалення, становить 2,64 грн за кВт*год. Отже, вартість 1 кВт-год теплової енергії складе приблизно 2,77 грн.

Для опалення 10 м² нормально утепленого будинку витрачається приблизно 1 кВт тепла. Відповідно, якщо площа квартири складає 40 м², буде витрачатись 4 кВт тепла. За умови опалення 10 годин на добу, адже електричний котел також вмикається періодично, буде витрачатись орієнтовно 110 гривень. За місяць ця сума складатиме приблизно 3300 гривень.

Що вигідніше

Таким чином в нинішніх умовах опалювати оселю газом суттєво вигідніше, ніж електрикою. Проте ці розрахунки дуже приблизні, оскільки тут мають значення дуже багато факторів. Зокрема, утеплення будинку, температура зовнішнього повітря тощо. Тому реальні цифри можуть значно відрізнятись.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи варто відключати опалення на ніч. Замість економії можна отримати проблему.