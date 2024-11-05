Час на вето вже минув: у Зеленського відповіли, чи підпише він закон про дрова

Документ викликав значний резонанс серед українців

Президент Володимир Зеленський не підпише закон, який передбачає посилення кримінального покарання для осіб, які зберігають великі обсяги деревини невстановленого походження. З технічних причин час на його вето минув.

Про це повідомив радник президента України Дмитро Литвин, пише BBC Україна. Водночас він не уточнив причини такого рішення.

Що цьому передувало

Верховна Рада 10 жовтня ухвалила закон, який передбачає відповідальність за зберігання дров невстановленого походження. Зокрема йдеться про штраф від 34 тис. грн та від 5 до 7 років позбавлення волі. Це викликало широкий резонанс та протест у суспільстві.

Нагадаємо, один з авторів скандального законопроєкту Максим Павлюк назвав обсяги, за які покарання не буде загрожувати. За його словами, без наслідків можна буде зберігати до 30 кубічних метрів соснових дров або до 15 кубічних метрів дубових.

Крім того, ця норма запрацює не раніше, як з початку підготовки до наступного опалювального сезону, повідомляється у Telegram-каналі "Слуга народу". Він наголосив, що законопроєкт спрямований на боротьбу із "чорними лісорубами" та незаконними пилорамами, а не на населення, яке обігрівається дровами.

"В окремих ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що начебто норми проголосованого законопроєкту забороняють населенню зберігати вдома дрова для власного користування без підтверджуючих документів. Такі повідомлення абсолютно не відповідають дійсності і є не просто довільним трактування проголосованих норм, а відвертою неправдою", — заявив депутат.

Як повідомляв "Телеграф", один з ініціаторів законопроєкту, народний депутат Юрій Камельчук ("Слуга народу") розповів, чи будуть ходити по домах та перевіряти кількість дров.