Газ или электричество? Сколько стоит отапливать однокомнатную квартиру в месяц

Расчет зависит от многих факторов

С наступлением отопительного сезона для многих украинцев стал актуальным вопрос о стоимости обогрева жилья. Особенно это актуально для тех, у кого установлены автономные системы отопления.

"Телеграф" решил подсчитать, сколько будет стоить отопление квартиры газовым или электрическим котлом. В качестве примера возьмем стандартную однокомнатную квартиру площадью 40 м².

Отопление газом

В среднем удельная теплота сгорания 1 м³ природного газа в Украине составляет 34,3 МДж. Это означает, что при сжигании 1 м³ газа выделяется 34,3 МДж или 9,53 кВтч энергии.

Предположим, что в доме установлен стандартный атмосферный газовый котел с КПД 90%. Соответственно, при сжигании 1 м³ газа здание получит 8,57 кВт-ч энергии (9,53*0,9), что эквивалентно 30,87 МДж.

Кубометр газа в "Нефтегазе Украины" стоит 7,96 грн за м³. Медианная цена на доставку голубого топлива будет равна 1,88 грн. Таким образом, общая цена за 1 м³ в Украине в среднем равна 9,84 грн. Следовательно, стоимость 1 кВт-ч энергии составит: 3,6 МДж*9,84 грн/30,87 МДж = 1,15 грн.

Для отопления 10 м² нормально утепленного дома тратится примерно 1 кВт тепла. Соответственно, если площадь квартиры составляет 40 м², будет тратиться 4 кВт тепла. Такой расход рассчитывается при отоплении 10 часов в сутки, ведь газовый котел включается только периодически. Таким образом за сутки будет тратиться ориентировочно 46 гривен. В месяц эта сумма будет составлять примерно 1380 гривен.

Отопление электричеством

Электрические котлы обычно имеют КПД на уровне 95-99%. Таким образом, с 1 кВт-ч электроэнергии мы получаем около 0,95 кВт-ч тепловой.

В Украине в отопительный сезон тариф на электроэнергию для тех, кто использует электрическое отопление, составляет 2,64 грн за кВт*ч. Следовательно, стоимость 1 кВт-ч тепловой энергии составит примерно 2,77 грн.

Для отопления 10 м² нормально утепленного дома тратится примерно 1 кВт тепла. Соответственно, если площадь квартиры составляет 40 м², будет тратиться 4 кВт тепла. При отоплении 10 часов в сутки, ведь электрический котел также включается периодически, будет тратиться ориентировочно 110 гривен. В месяц эта сумма будет составлять примерно 3300 гривен.

Что выгоднее

Таким образом в нынешних условиях отапливать дом газом существенно выгоднее, чем электричеством. Однако эти расчеты очень приблизительны, поскольку здесь имеют большое значение очень много факторов. В частности, утепление дома, температура наружного воздуха и т.п. Поэтому реальные цифры могут значительно отличаться.

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