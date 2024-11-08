Шмигаль заспокоїв українців, стривожених законопроєктом про дрова

Законопроект викликав значний резонанс серед українців

Жодних обмежень на заготівлю дров для українців немає і не буде. Резонансний депутатський законопроект щодо штрафів за зберігання дров не буде підписаний Президентом України Володимиром Зеленським.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час проведення сьомого регіонального засідання Уряду України в Одесі. За його словами, уряд навпаки підтримуватиме українців, які опалюють будинки дровами.

"Більше того, держава й Уряд всіляко сприятиме українцям, які заготовляють дрова для опалення своїх осель узимку. Адже у сільській місцевості це важливе резервне, а іноді й основне паливо", — йдеться у повідомленні.

За словами прем’єр-міністра України, жодних обмежень на заготівлю дров для людей немає і не буде. Крім цього, уряд розробляє відповідну програму підтримки тих українці, які опалюють свої будинки дровами.

Ця програма буде реалізована разом із партнерами. ЇЇ деталі не розкриваються.

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Нагадаємо, 10 жовтня депутати ухвалили закон, який передбачає відповідальність за зберігання дров невстановленого походження. Зокрема, йдеться про штраф від 34 тис. грн та від 5 до 7 років позбавлення волі. Це викликало широкий резонанс та протест у суспільстві.

Нагадаємо, один з авторів скандального законопроєкту Максим Павлюк назвав обсяги, за які покарання не буде загрожувати. За його словами, без наслідків можна буде зберігати до 30 кубічних метрів соснових дров або до 15 кубічних метрів дубових.

Крім того, ця норма запрацює не раніше, як з початку підготовки до наступного опалювального сезону, повідомляється у Telegram-каналі "Слуга народу". Він наголосив, що законопроєкт спрямований на боротьбу із "чорними лісорубами" та незаконними пилорамами, а не на населення, яке обігрівається дровами.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що один із ініціаторів цього законопроекту, народний депутат Юрій Камельчук ("Слуга народу") розповів, чи ходитимуть будинками і перевірятимуть кількість дров.