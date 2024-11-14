Скільки в Україні коштує опалювати будинок дровами

Розрахунок залежить від багатьох факторів

Після ухвалення Верховною Радою закону про щодо штрафів за зберігання дров багато з українців, які мешкають у приватних будинках, задумались, чим краще опалювати своє житло. Це питання залишається актуальним навіть після того, як президент вирішив не підписувати це документ.

"Телеграф" вирішив з'ясувати, скільки буде коштувати використання дров у якості пального. Це можна визначити, знаючи кількість енергії, що виділяється під час їхнього згоряння та їхню вартість.

Для прикладу візьмемо середню ціну дубових дров, доступних через сервіс "ДроваЄ" — 2300 грн за кубометр. Припустимо, що це колоті дубові дрова з вологістю близько 20%. 1 кубометр таких дров важить приблизно 690 кг. Для розрахунків використовуємо ККД твердопаливного котла 70% та теплотворну здатність дубових дров 4,2 кВт-год (15,1 МДж) на кілограм.

Таким чином, при спалюванні 1 кг дубових дров ми отримуємо 4,2 кВт-год * 0,7 (ККД) = 2,94 кВт-год енергії, або 10,58 МДж. Розрахуємо вартість 1 кВт-год енергії з дубових дров: 3,6 МДж * 3,3 грн/кг / 10,58 МДж, а саме 1,12 грн.

Скільки коштуватиме опалення будинку

Для опалення 10 м2 нормально утепленого будинку витрачається приблизно 1 кВт тепла. Відповідно, якщо площа вашої оселі складає 100 м2, буде витрачатись 10 кВт тепла. Якщо котел буде працювати 10 годин на добу, то на опалення дровами буде витрачатись орієнтовно 112 гривень.

Проте ці розрахунки дуже приблизні, оскільки тут мають значення дуже багато факторів. Зокрема, утеплення будинку, висота стель тощо. Тому реальні цифри можуть значно відрізнятись.

Варто зазначити, що точний рахунок також ускладнює широкий асортимент порід деревини, що доступні в Україні, та різноманітну вартість. Ціна на дрова також залежить від їхньої форми — колоті або у вигляді колод ("метрівки"), що впливає на підсумкову ціну за одиницю енергії. Крім того, рівень вологості дров, який може змінюватись у різних постачальників, значно впливає на теплотворність, а значить, і на співвідношення витрат та отриманої енергії.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив, що немає і не буде жодних обмежень на заготівлю дров для українців. Резонансний депутатський законопроєкт щодо штрафів за зберігання дров не буде підписаний президентом.