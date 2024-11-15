Краще, ніж газ. Як обрати найдешевші брикети та вугілля для опалення

Кожен з видів палива має свої особливості

Українці, які проживають у приватних будинках та опалюють свої домівки самостійно, використовують для цього газ, вугілля, дрова, або брикети. Більшість сучасних твердопаливних котлів розраховані на такі види палива. Газ є дуже зручним для опалення, проте не найдешевшим.

Найдешевше опалювати будинок дровами, проте їхня тепловіддача дуже залежить від якості й типу деревини та вологості. Альтернатива дровам — вугілля та паливні брикети. Про їх різновиди та вартість розповіли "Новини.LIVE".

Опалення вугіллям

Вугілля — це вид викопного палива, що утворюється з залишків стародавніх рослин, які знаходяться глибоко під землею та мільйони років піддавалися впливу високих температур і тиску. Це одне з найпопулярніших джерел енергії у світі. Окрім опалення, вугілля широко застосовується для генерації електроенергії та виробництва сталі.

Ціни на вугілля в Україні:

антрацит (найкращий вибір для побутового використання) — від 14 000 до 20 000 грн/т;

довгополуменеве вугілля (хороший варіант за співвідношенням ціни та якості) — від 9 000 до 15 000 грн/т;

деревне вугілля (має високу теплотворну здатність) — від 8 200 до 14 800 грн/т.

Опалення брикетами

Паливні брикети є альтернативою традиційним дровам і вугіллю. Їх можна використовувати в камінах, печах, твердопаливних котлах та інших опалювальних пристроях на твердому паливі.

Брикети виготовляються з відходів деревообробної та харчової промисловості. Одна з їхніх головних переваг — висока температура горіння. Вона у 1,5–2 рази вища, ніж у звичайних дров. Паливні брикети бувають з тирси, лушпиння рису, гречки, соняшника. Також для їхнього виробництва використовують солому та торф. Брикети роблять без клею або інших сполучних речовин. Міцність та форму вони отримають через сильне пресування та максимальне висушування.

Недолік цього виду палива в тому, що брикети можуть просто розсипатися при підвищеній вологості. Тому зберігати їх можна лише в сухому та провітрюваному приміщенні.

Найкращими є брикети з тирси — за теплотворними властивостями вони максимально близькі до дров, швидко розгоряються та повільно забруднюють систему опалення. Брикети з лушпиння соняшника містять багато олії. Лише за кілька тижнів використання вони здатні суттєво "забити" димар та інші елементи системи. Брикети з хвойних порід добре горять та швидко прогрівають дім, але через високий вміст смол також вимагають частішого очищення опалювальної системи.

Ціни на паливні брикети в Україні

брикети з лушпиння соняшника — від 4 000 до 6 500 грн/т;

дубові брикети — від 6 500 до 8 500 грн/т;

соснові брикети — 6 500 до 7800 грн/т;

брикети з берези — від 6 500 до 8 000 грн/т.

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