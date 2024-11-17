Дрова, газ чи вугілля: чим вигідніше опалювати будинок і про які нюанси треба пам’ятати

Не всі способи однаково ефективні

Зима наближається до України, а тому багато хто задумався про те, чим їм опалювати житло. З огляду на незрозумілу ситуацію з енергосистемою, нині розглядаються навіть альтернативні джерела тепла.

Зазвичай українці для цих цілей використовують газ та дрова, проте також нерідко можна зустріти вугілля та торф'яні брекети. "Телеграф" вирішив підрахувати, що коштуватиме дешевше в умовах зими 2024-25 року.

Щоб зрозуміти, чим вигідніше опалювати будинок узимку, треба провести невеликі розрахунки.

Природний газ

У прикладі врахуємо, що середній ККД газового котла становить 90% з ціною газу в 7,96 гривні за кубометр (за тарифом "Нафтогазу"). Теплотворність газу становить 9,3 кВт-год/кубометр.

Тобто в нас вийде, що 1 кВт-год тепла українцям коштуватиме:

7,96 грн ÷ (9,3 кВт · год × 0,9) = 0,95 грн

Але в цьому прикладі не враховується вартість доставлення газу, яка коливається від постачальника до постачальника. Тобто реальна цифра в середньому становитиме 1,19 гривні за один кВт-год тепла.

Дрова

Дрова заведено вважати найвигіднішим способом опалення, однак і тут є нюанси. Зазвичай у цьому випадку розраховують вартість, виходячи з теплотворності щільних порід деревини, на зразок дуба (близько 690 кг/м³).

Вартість дубових дров становить приблизно 1590 грн за кубометр, а середній ККД груби — 70%. Теплотворна здатність дорівнює приблизно 4,2 кВт-год/кг.

1590 грн ÷ (4,2 кВт-год/кг × 690 км/м3 × 0,7) = 0,78 грн.

Виглядає куди дешевше за газ, проте якщо взяти інші сорти дров, то можна отримати дещо інші результати:

0,8 грн для сосни;

1,08 грн для вільхи;

1,33 грн для тополі.

Таким чином, заощадити вийде тільки в тому випадку, якщо ви маєте намір використовувати для опалення не будь-які сорти деревини. У деяких випадках різниця з газом буде незначною, а в інших і взагалі вийде дорожче.

Вугілля

Вугілля теж можна зустріти різне, але в нього буде єдина спільна риса — воно обійдеться дорожче.

Припустимо, що спалювати його будуть у тій самій пічці з ККД 70%, як і в попередньому прикладі. При цьому його вартість коштуватиме близько 20 тисяч гривень за тонну для антрациту, 14-15 тисяч для кам'яного вугілля та 8-10 тисяч для бурого вугілля.

Теплотворність для них становить:

антрацит — приблизно 7,4 кВт-год/кг;

кам’яне вугілля — приблизно 6,0 кВт-год/кг;

бурий — приблизно 3,0 кВт-год/кг;

На виході отримаємо вартість 3,85 грн для антрациту, 3,57 грн для кам’яного вугілля та 4,08 грн для бурого за один кВт-год тепла.

Варто відзначити, що нинішні моделі вугільних котлів мають більш високу ККД, тому все залежить від того, яке у вас стоїть обладнання.

Торф та пелети

Використовуючи ті самі вихідні умови, можна розрахувати вартість використання альтернативних джерел на кшталт торфу або популярних нині паливних пелет.

Тонна торфу коштуватиме в середньому 5000 гривень, а його теплотворна здатність становить 3,8 кВт-год/кг. Тобто на виході ми отримаємо 1,83 гривні за 1 кВт-год тепла.

Чому він взагалі включений до цього списку? Тому що є в Україні місця, де він є найпоширенішим джерелом палива і дістати його можна за нижчою вартістю.

Що стосується новомодних пелет, то за приблизної вартості 7900 грн за тонну і теплотворної здатності 4,3 кВт-год/кг один кВт-год тепла обійдеться у 2,63 гривні.

Хоча в нашому випадку найдешевшим способом опалити будинок є дрова твердих порід, проте в реальності завжди є безліч нюансів. Тому варто завжди звертати увагу на особливості конкретного будинку, персональні можливості та доступність тієї чи іншої сировини на локальному ринку. у разі витрати на опалення будуть іншими.

Як повідомлялося раніше, після недавнього галасу навколо законопроєкту 9665 в українців виникли побоювання, що вартість деревини може суттєво зрости.