Загрожує підвищенням цін? Нардеп озвучив наслідки нового закону про дрова

Нардеп пояснив, чим може загрожувати закон

Законопроект №9665 про тюремні строки за зберігання дров призведе до збільшення цін на дрова через додатковий контроль.

Про це в ефірі "Новини.Live" розповів народний депутат України від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко. За його словами, цим скористаються зловмисники всіх мастей, у тому числі ті, хто працює у правоохоронних органах. Йдеться про поліцію, СБУ, прокуратуру тощо.

Ці люди можуть отримати ще одне джерело для "кришування" та "відмивання" грошей, вважає нардеп.

"Мій прогноз: дрова від цього тільки зростатимуть у ціні, оскільки всі ці витрати будуть закладені в кінцевій ціні для споживача. Не треба цього робити. Вони прикриваються європейськими директивами, але насправді це матиме лише зворотний ефект. Зараз президент Зеленський перебуває в важкому становищі, адже перед ним стоїть вибір — підписувати цей проект закону або повертати на доопрацювання до Верховної Ради України", — заявив Кучеренко.

Нагадаємо, 10 жовтня депутати ухвалили закон, який передбачає відповідальність за зберігання дров невстановленого походження. Це може бути штраф від 34 тис. грн, або тюремний строк від 5 до 7 років позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що один із ініціаторів даного законопроекту, народний депутат Юрій Камельчук ("Слуга народу") розповів, чи будуть ходити по домах та перевіряти кількість дров.