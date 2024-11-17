Дрова, газ или уголь: чем выгоднее отапливать дом и о каких нюансах надо помнить

Не все способы одинаково эффективны

Зима приближается в Украину, а потому многие задумались о том, чем им отапливать жилье. С учетом непонятной ситуации с энергосистемой, ныне рассматриваются даже альтернативные источники тепла.

Обычно украинцы для этих целей используют газ и дрова, однако также нередко можно встретить уголь и торфяные брекеты. "Телеграф" решил подсчитать, что обойдется дешевле в условиях зимы 2024-25 года.

Чтобы понять, чем выгоднее отапливать дом зимой, надо провести небольшие расчеты.

Природный газ

В примере учтем, что средний КПД газового котла составляет 90% при цене газа в 7,96 гривны за кубометр (по тарифу "Нафтогаза"). Теплотворность газа составляет 9,3 кВт-ч/кубометр.

То есть у нас получится, что 1 кВт-ч тепла украинцам обойдется в:

7,96 грн ÷ (9,3 кВт·ч × 0,9) = 0,95 грн

Но, в этом примере не учитывается стоимость доставки газа, которая колеблется от поставщика к поставщику. То есть, реальная цифра в среднем будет составлять 1,19 гривны за один кВт-ч тепла.

Дрова

Дрова принято считать наиболее выгодным способом отопления, однако и тут есть нюансы. Обычно в этом случае рассчитывают стоимость исходя из теплотворности плотных пород древесины, вроде дуба (около 690 кг/м³).

Стоимость дубовых дров составляет примерно 1590 грн за кубометр, а средний КПД печки — 70%. Теплотворная способность равна примерно 4,2 кВт-ч/кг.

1590 грн ÷ (4,2 кВт-ч/кг × 690 км/м3 × 0,7) = 0,78 грн.

Выглядит куда дешевле газа, однако если взять другие сорта дров, то можно получить несколько другие результаты:

0,8 грн для сосны;

1,08 грн для ольхи;

1,33 грн для тополя.

Таким образом сэкономить получится только в том случае, если вы намерены использовать для отопления не все сорта древесины. В некоторых случаях разница с газом будет незначительна, а в других и вовсе получится дороже.

Уголь

Уголь тоже можно встретить разный, но у него будет единственная общая черта — он обойдется дороже. Это удобный источник топлива для промышленности из-за высокой теплотворности, но для бытового потребителя лучшим вариантом будут дрова.

Допустим, что сжигать его будут в той же печке с КПД 70%, как и в предыдущем примере. При этом его стоимость обойдется в около 20 тысяч гривен за тонну для антрацита, 14-15 тысяч для каменного угля и 8-10 тысяч для бурого угля.

Теплотворность для них составляет:

антрацит — примерно 7,4 кВт-ч/кг;

каменный уголь — примерно 6,0 кВт-ч/кг;

бурый — примерно 3,0 кВт-ч/кг;

На выходе получим стоимость 3,85 грн для антрацита, 3,57 грн для каменного угля и 4,08 грн для бурого за один кВт-ч тепла.

Стоит отметить, что нынешние модели угольных котлов имеют более высокую КПД, поэтому все зависит от того, какое у вас стоит оборудование. В нашем же примере видно, что это не лучший вариант для простого потребителя.

Торф и пеллеты

Используя те же исходные условия можно рассчитать стоимость использования альтернативных источников вроде торфа или популярных ныне топливных пеллет.

Тонна торфа обойдется в среднем в 5000 гривен, а его теплотворная способность составляет 3,8 кВт-ч/кг. То есть на выходе мы получим 1,89 гривны за один кВт-ч тепла.

Почему он вообще включен в этот список? Потому что есть в Украине места, где он является самым распространенным источником топлива и достать его можно по более низкой стоимости.

Что касается новомодных пеллет, то при примерной стоимости в 7900 грн за тонну и теплотворной способности в 4,3 кВт-ч/кг один кВт-ч тепла обойдется в 2,63 гривны.

Хотя в нашем случае наиболее дешевым способом отопить дом являются дрова твердых пород, однако в реальности всегда есть множество нюансов. Поэтому стоит всегда обращать внимание на особенности конкретного дома, персональные возможности и доступность того или иного сырья на локальном рынке. Возможно, что именно в вашем случае затраты на отопление будут другими.

Как сообщалось ранее, после недавней шумихи вокруг законопроекта 9665 в украинцев возникли опасения, что стоимость древесины может существенно вырасти.