Росіяни посилюють атаки: яку площу Курської області контролюють ЗСУ

Військам РФ вдалося відбити близько 40%

Російські війська поспішають вибити українців із Курської області. Однак ЗСУ все ще контролюють 800 квадратних кілометрів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на свої джерела у Генштабі Збройних сил України. Зазначається, що росіяни зібрали на цьому напрямі угруповання чисельністю майже 60 тисяч осіб. Серед них і солдати з КНДР.

"У найкращі дні ми контролювали близько 1376 квадратних кілометрів. Зараз, звичайно, ця територія менша. Противник посилює свої контратаки", — сказало джерело видання.

За його словами, зараз під українським контролем перебуває приблизно 800 квадратних кілометрів Курської області, а ЗСУ там залишатимуться доти, доки "це буде виправдано з військової точки зору".

Раніше президент України Володимир Зеленський говорив, що для Кремля важливо повернути свої території до 20 січня, коли обраний президент США Дональд Трамп обійме посаду. З цією метою Росія зібрала велике угруповання, серед яких близько 11 тисяч військовослужбовців із Північної Кореї.

За даними аналітиків DeepState на 22 листопада під контролем України знаходилося близько 560 квадратних кілометрів Курської області. Ще майже 200 квадратних кілометрів відзначено на карті як "невизначені".

Як повідомлялося раніше, джерело "Телеграфа" до Міністерства оборони розповідало, що окупанти готували велику військову операцію у Запорізькій області. Однак тепер вони знімають звідти підрозділи та перекидають їх у Курську область, де інтенсивність боїв стала вищою, ніж на Покровському напрямку.