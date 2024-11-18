Залишать важливий напрямок і навіть залучать війська КНДР: Росія готує новий наступ

Інтенсивність боїв в Курській області сильніша, ніж на Покровському напрямку

Українські війська успішно відбивають атаки росіян в Курській області. Але ворог готується йти в контрнаступ, перекидаючи сюди сили з України.

Про це "Телеграфу" розповіло джерело в Міністерстві оборони України. За його словами, Росія планувала великий наступ в Запорізькій області.

"Але всіх знімають з цього напрямку для потужного наступу на Курщині. Зараз вони накопичують сили", — говорить співрозмовник.

Він додає, що наразі для росіян Курська область є пріоритетнішою, ніж успіхи на Покровському напрямку Донецької області: "Там (на Курщині – Ред.) інтенсивність боїв вища, ніж на Покровську".

Наприкінці листопада завершуються військові навчання військ з Північної Кореї. З них формують штурмові батальйони. Їх також залучать до наступу.

"Вони будуть як гарматне м’ясо", – говорить джерело в Міноборони.

Зазначимо, що деякі експерти прогнозували, що Росія спробує відбити взяті під контроль Сил оборони України території Курської області. І для Кремля важливо зробити це до початку гіпотетичних перемовин за участі Дональда Трампа. Однак поки українські війська майстерно тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат.

Нагадаємо, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що українські війська в ході операції в Курській області набувають великого досвіду. Надалі це дозволить робити подібні операції на інших територіях Росії.