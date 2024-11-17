Тисячі в Курську це лише початок: скільки солдатів може надіслати КНДР до Росії

КНДР здатна відправити росіянам набагато більше солдатів

Оскільки відносини між КНДР та Росією продовжують зміцнюватися, можна очікувати, що на фронті російсько-української війни з’явиться більше північнокорейців. При цьому деякі чиновники кажуть, що їхня чисельність може сягнути ста тисяч.

Таке побоювання висловлюють деякі країни "Групи двадцяти" (G20), повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з аналізом. Чиновники наголошують, що навіть у цьому випадку це буде не одиничною партією, а ротацією дрібніших груп протягом певного періоду часу.

Зазначається, що таку оцінку також раніше давав посол України у Південній Кореї Дмитро Пономаренко. Він говорив, що в Курській області буде розгорнуто близько 15 тисяч солдатів КНДР, яких ротуватимуть кожні кілька місяців.

Вважається, що питання відправлення військ Пхеньяну буде порушено на саміті G20, який відбудеться цього тижня у Бразилії. Там очікується зустріч між генсеком компартії Китаю Сі Цзіньпіном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Вважається, що Шольц має намір закликати Пекін використати свої важелі впливу на Кім Чен Ина, щоб уникнути подальшої ескалації.

Автори матеріалу зазначають, що Сі Цзіньпін мовчить з приводу втручання КНДР у війну Росії проти України, що може бути свідченням того, що лідер Китаю незадоволений цим фактом. Рішення Кім Чен Ина несе ризики посилення тиску на Китай, а також підриває аргумент Пекіна про те, що Вашингтон не повинен створювати військових союзів в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Як повідомлялося раніше, Північна Корея вже відправляла балістичні ракети Росії, але днями також було помічено перекидання важкої артилерії та РСЗВ. Усього йдеться про мінімум 70 одиниць техніки.