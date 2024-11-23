Войскам РФ удалось отбить около 40%

Российские войска торопятся выбить украинцев из Курской области. Однако ВСУ все еще контролируют 800 квадратных километров.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники в Генштабе Вооруженных сил Украины. Отмечается, что россияне собрали на этом направлении группировку численностью в почти 60 тысяч человек. Среди них и солдаты из КНДР.

"В лучшие дни мы контролировали около 1376 квадратных километров. Сейчас, конечно, эта территория меньше. Противник усиливает свои контратаки", — сказал источник издания.

По его словам, сейчас под украинским контролем находится примерно 800 квадратных километров Курской области, а ВСУ там будут оставаться до тех пор, пока "это будет оправдано с военной точки зрения".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что для Кремля важно вернуть свои территории до 20 января, когда избранный президент США Дональд Трамп вступит в должность. Для этих целей Россия собрала крупную группировку, в числе которой около 11 тысяч военнослужащих из Северной Кореи.

Стоит отметить, что по данным аналитиков DeepState на 22 ноября под контролем Украины находилось около 560 квадратных километров Курской области. Еще почти 200 квадратных километров отмечены на карте как "неопределенные".

Как сообщалось ранее, источник "Телеграфа" в Министерства обороны рассказывал, что оккупанты готовили крупную военную операцию в Запорожской области. Однако теперь они снимают оттуда подразделения и перебрасывают их в Курскую область, где интенсивность боев стала выше, чем на Покровском направлении.