"Участь КНДР — не слабкість Путіна": турецький експерт про бої на Курщині та помилку, яку робить Захід

Залучені північнокорейці входять до особливого підрозділу армії КНДР

Курська операція Збройних сил України стартувала понад 100 днів тому, у серпні цього року. Нині українські війська продовжують утримувати значну частину захопленої території, у той час, як росіяни не полишають наступальних дій і долучають до них північнокорейських солдатів.

Про перебіг бойових дій та тактику, яку зараз обрав Кремль, йшлося під час дискусії в Інституті Гудзону (Вашингтон), передає кореспондентка "Телеграфу".

Експерт Інституті Гудзону із Туреччини Кан Касапоглу пояснив, що до Курської області російська армія наразі залучила мікс підрозділів.

"Ми бачимо переважну присутність російської морської піхоти, зокрема 810-ї бригади, яка базується в Криму, і 155-ї морської піхоти. Цей підрозділ "відомий" своїми сумнозвісними діями. Ми бачили це в наших звітах про події в Україні: Буча, Ірпінь та інші масові вбивства. Саме 155-та морська піхота є одним з основних підрозділів, відповідальних за ці злочини.

Поряд із російськими морськими піхотинцями діють російські повітряно-десантні війська — стратегічний резерв президента Росії, і, мабуть, один із небагатьох елітних підрозділів, що залишилися в російській армії. Додатково до цього є північнокорейський контингент", — пояснив турецький експерт.

За його словами, північнокорейські війська переважно походять з 11-го корпусу спеціальних сил Північної Кореї.

"Цей корпус є особливим підрозділом. Він відіграє помітну роль у північнокорейській військовій доктрині, оскільки є ядром їхніх спеціальних сил, а також стратегічною силою.

Це стратегічна одиниця, основна експертиза якої полягає у відкритті другого фронту, глибокому проникненні в тил бойових формувань противника і проведенні там окремих бойових операцій", — додав Касапоглу.

Та зазначив, що є два важливі нюанси, які варто пам’ятати, аналізуючи участь Північної Кореї у бойових діях.

"По-перше, на початку розгортання північнокорейських військ деякі західні фігури, включно з представниками урядів і НАТО, називали це ознакою слабкості Росії.

Я не міг повірити в те, що чув. Тому що уявіть собі, якби зараз змішана бригада бійців британських Спеціальних повітряних сил, американських рейнджерів і "морських котиків" вирушила до Курська, щоб допомогти українським військам. І якби один із російських генералів, який ще залишився при глузді, наприклад, генерал Теплінський, назвав це ознакою слабкості Збройних сил України.

Це не слабкість. Це ознака коаліційних військових зусиль, адже в Україну вторглися не лише російські війська, а коаліція, до якої входять росіяни, іранці (як основний постачальник дронів), а тепер і північнокорейці", — наголосив Кан Касапоглу.

Другий важливий момент: якщо розглядати загальний баланс сил між збройними силами України та Росії, участь північнокорейських солдатів може здатися незначним поповненням. Але ніяк не в контексті курського театру бойових дій.

"Введення 2 тисяч солдатів, що становить 20% від загального російського контингенту там, і приблизно половину або третину всієї української присутності в регіоні, є суттєвим…

Якщо це еліта північнокорейських спеціальних сил, то їх участь має значення. У співвідношенні сил або бойовій ефективності не хочеться надто заглиблюватися у військову термінологію, але з точки зору математичного моделювання відомо, що співвідношення 1:3 або 3:1 є критичним для проведення наступальних чи оборонних операцій. На даний момент можна сказати, що росіяни мають перевагу в співвідношенні сил", — пояснив Касапоглу.

Та додав, що попри "надзвичайно високий" темп операцій, українці утримують свої позиції.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що українські військові отримали доказ перебування військових з Північної Кореї на території Курської області Росії: ГУР перехопило відповідні переговори.