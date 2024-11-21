ЗСУ могли поранити високопоставленого генерала КНДР під Курськом

Це перший підтверджений випадок поранення топ-офіцера КНДР у російсько-українській війні

Генерал армії Північної Кореї отримав поранення внаслідок атаки ракетами Storm Shadow Курської області 20 листопада.

Про це повідомив The Wall Street Journal. Західні аналітики зазначають, що удар із застосуванням цих ракет виявився точним і завдав втрат особовому складу російських і північнокорейських військ, що розташовані в цьому регіоні.

Хоча ім’я цього генерала наразі не називається, за даними американських ЗМІ йдеться про перший підтверджений випадок поранення високопоставленого армійського чину збройних сил КНДР на прикордонній з Україною російській території.

Нагадаємо, у середу, 20 листопада, українські військові вперше застосували крилаті ракети британського виробництва Storm Shadow для атаки по Курській області Росії. Ціллю була точка, де, ймовірно, міг розміщуватись підземний командний пункт з російськими та північнокорейськими офіцерами.

Цей підземний пункт, ймовірно, був захований під садибою Барятинських у Мар’їному. Зараз ця територія є санаторієм управління справами президента Росії.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у міністерствах оборони України та Великобританії не стали коментувати удар ракетами Storm Shadow по Курській області 20 листопада.