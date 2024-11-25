Сирський доповів Зеленському про загрозу на важливій ділянці фронту

Сили оборони України стримують подальший наступ російських військ

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 25 листопада, заслухав доповідь головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського про ситуацію на фронті.

Про це він повідомив у Telegram. Сирський розповів про погрози на Запорізькому напрямку. Сили оборони України контролюють ситуацію, заявив Зеленський.

Не менш складна ситуація залишається на Курахівському напрямку Донецької області. Там також стримують наступ російської армії.

У Курській області українські військові захищають зайняті позиції та завдають російським військам відчутних втрат.

"Наше завдання – максимально знищити російський потенціал у прикордонні. Вдячний усім українським солдатам, сержантам та офіцерам, які забезпечують виконання наших українських завдань", — заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у ніч на 25 листопада російська диверсійно-розвідувальна група спробувала прорвати російсько-український кордон між Харківською та Бєлгородською областями. ДРГ зупинили Сили оборони України: частину бійців було знищено, а частина відступила на територію Росії.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, посол України у Великій Британії та екс-главком ЗСУ Валерій Залужний розповів, коли росіяни зможуть зробити прорив на фронті.