Сырский доложил Зеленскому об угрозе на важном участке фронта

Силы обороны Украины сдерживают дальнейшее наступление российских войск

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 25 ноября, заслушал доклад главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского о ситуации на фронте.

Об этом он сообщил в Telegram. Сырский рассказал об угрозах на Запорожском направлении. Силы обороны Украины контролируют ситуацию, заявил Зеленский.

Не менее сложная ситуация остается на Кураховском направлении Донецкой области. Там также сдерживают наступление российской армии.

В Курской области украинские военные защищают занятые позиции и наносят российским войскам ощутимые потери.

"Наша задача – максимально уничтожить российский потенциал в приграничье. Благодарен всем украинским солдатам, сержантам и офицерам, которые обеспечивают выполнение наших украинских задач", — заявил Владимир Зеленский.

Напомним, в ночь на 25 ноября российская диверсионно-разведывательная группа попыталась прорвать российско-украинскую границу между Харьковской и Белгородской областями. ДРГ остановили Силы обороны Украины: часть бойцов была уничтожена, а часть отступила на территорию России.

Как сообщал "Телеграф" ранее, посол Украины в Великобритании и экс-главком ВСУ Валерий Залужный рассказал, когда россияне смогут совершить прорыв на фронте.