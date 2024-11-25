Росіяни намагалися прорвати кордон України на новому напрямку (мапа)

Росіяни намагаються "прощупувати" позиції Сил оборони України за допомогою диверсантів

У ніч із 24 на 25 листопада російська диверсійно-розвідувальна група спробувала прорвати російсько-український кордон між Харківською та Бєлгородською областями, але була зупинена.

Про це повідомив у Telegram начальник Дергачівської міської військової адміністрації В’ячеслав Задоренко. Інцидент стався на прикордонному переході "Гоптівка-Нехотєєвка". За даними чиновника, малочисленна російська ДРГ пішла на прорив кордону, але її зупинили Сили оборони України.

Внаслідок цього частина бійців ДРГ була знищена, а частина відступила на територію Росії.

Як зазначив Задоренко, росіяни не припиняють спроб "прощупувати" позиції Сил оборони України за допомогою своїх диверсійно-розвідувальних груп. Водночас, Росія не проводить і не намагається проводити активний наступ на Дергачівському напрямку, оскільки в неї в даний час немає необхідних для цього сил і засобів.

В’ячеслав Задоренко закликав громадян України не піддаватися паніці і не вірити чуткам, які розповсюджує російська пропаганда.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, СБУ і поліція запобігли теракт в Києві, який планувався російською військовою розвідкою.