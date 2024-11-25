"Не від гарного життя, але…": в Раді пояснили, хто має воювати і чому треба берегти кожного бійця

В українські армії воює один із шести-семи бійців

Військово-лікарські комісії масово визнають придатними до служби навіть осіб зі слабким зором і слухом, бо попри наявність величезної армії, бійців на передовій потрібно змінювати свіжими силами. Це також важливо з огляду на те, що смерть кожного військового – це ще й величезні втрати для бюджету та демографії.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла глава тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, народна депутатка від групи "Партія "За майбутнє" Анна Скороход.

Більше читайте в публікації: "ТЦК скаржаться на маленькі зарплати: нардепка про бусифікацію, корупцію у ВЛК та справедливу мобілізацію".

– Не від гарного життя [відбувається це], але держава має розуміти, що мертва особа "коштує" їй 15 мільйонів, а жива може працювати і платити податки. Ба більше, ще й впливати на демографічну кризу, яку ми на сьогоднішній день маємо. І таке ставлення до людей, як до скотів, ні до чого доброго точно не призведе, – каже нардепка.

Крім того, у нас дуже велика чисельність армії. Чого воюють до 15% в кращому випадку? Чого воюють мобілізовані? Чого не воюють кадрові офіцери? Чого хтось має йти, захищати країну, проливати кров, а хтось відсиджуватись в тилу? – питає Анна Скороход.

– Ми маємо бути всі рівні. Основне – це єдність. А коли у нас суспільство поділено на дві частини: тих, хто може "відмазатись", і тих, кого гребуть і з мінімальною підготовкою відправляють в саме пекло, то це повне розділення суспільства. І від нас залежить, як це зміниться. Ми або воюємо всі, або всі не воюємо. Інакше ніяк, – підсумувала голова тимчасової комісії.

Нагадаємо, раніше вона пояснила "Телеграфу", що потрібно змінити в ТЦК.