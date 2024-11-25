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Список є — повістки нема: нардепка назвала п’ять "популярних" способів ухилення від мобілізації через ТЦК

Автор
Ігор Тимофєєв
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Іноді працівники ТЦК допомагають ухилянтам
Іноді працівники ТЦК допомагають ухилянтам. Фото Черкаський ТЦК

Деякі ТЦК продають порожні бланки з печатками і підписами

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради виявила, що військовозобов’язані громадяни уникають мобілізації у Збройні сили, використовуючи незаконні способи ухилення від виконання свого конституційного обов'язку.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла голова ТСК, народна депутатка від групи "Партія "За майбутнє" Анна Скороход. Вона назвала найбільш поширені практики ухилення від мобілізації за допомогою працівників терцентрів комплектування та соцпідтримки (ТЦК) і військово-лікарських комісій (ВЛК).

Більше читайте в публікації: "ТЦК скаржаться на маленькі зарплати: нардепка про бусифікацію, корупцію у ВЛК та справедливу мобілізацію".

За її словами, зазвичай військовозобов’язаних "списують" за станом здоров'я у зв'язці з ВЛК. Або роблять відстрочку за неіснуючими документами, наприклад, загибелі близького родича, чого де-факто нема.

— Було таке, що просто тебе вносять в списки і не видають повістку. Будеш у списку – тобі повістку не несуть. Нема тебе в списку — отримуй повістку, — каже нардепка. — А є випадок, коли повістки продавали, тобто пусті бланки з печатками і підписами. Це щоб коли тебе зупинили на посту, ти міг пред'явити, що в тебе вже є повістка.

Або ТЦК виставляє щомісячну суму, яку підприємство заносить для того, щоб не мобілізували їхніх працівників. Не занесли – всіх вигрібають і підприємству не дають працювати. За допомогою адвокатів "відмазують" від проходження служби. Абсолютно різні випадки, індивідуальні, — каже Анна Скороход.

При цьому вона наголосила, що не можна демонізувати всі терцентри комплектування.

— Є ТЦК, з якими абсолютно нормально працювати, які дослухаються і не роблять такого безпрєдєлу, який дозволяють собі інші, — підсумувала голова парламентської слідчої комісії.

Нагадаємо, раніше вона назвала "Телеграфу" топ-3 скарг бійців ЗСУ на командування.

Теги:
#ВЛК #Ухилянт #Анна Скороход #ТЦК