ТЦК скаржаться на маленькі зарплати: нардепка про бусифікацію, корупцію у ВЛК та справедливу мобілізацію

Голова парламентської ТСК по правам військових пояснила, як нардепи можуть змінити підходи до мобілізації

В листопаді минулого року Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію з питань порушення законодавства в Міноборони та ЗСУ. Цілий рік цей орган парламентського контролю досліджував дотримання прав військових і днями комісія нарешті оприлюднила свій звіт, який виявився доволі скандальним. Ухилення від мобілізації за сприяння працівників ТЦК, "липові" відстрочки, корупція в ЗСУ – ось далеко неповний перелік тих проблем, які винесли на загал народні депутати.

За що командири вимагають гроші від звичайних військових, як в парламенті бачать вирішення проблемних питань мобілізації, та чи будуть все ж таки розформовані ТЦК, як це пропонують деякі члени комісії? Про це "Телеграф" поговорив з головою ТСК, народною депутаткою від групи "Партія "За майбутнє" Анною Скороход.

"ТЦК скаржаться, що у них маленькі зарплати"

– Пані Анно, назвіть топ-3 скарги від військовослужбовців, з якими зверталися до вас в ТСК.

– Корупція у війську, вимагання грошей з хлопців, недопущення на проходження ВЛК і лікування. А найчастіше — це невиплата грошового забезпечення, або ж виплата у не повному обсязі.

– Вимагання грошей за що?

– За відпустку, за те, щоб не йти на передову, щоб піти на ВЛК, щоб відпустили на декілька днів перепочити. Є історія, коли збирали гроші з хлопців, для того, щоб вирівняти у командування рівень заробітних плат. Тобто вони [командування] не на передовій, не отримують "сотку" (100 тисяч гривень доплати "бойових" — Ред.) і вони збирали з хлопців гроші для вирівнювання своїх заробітних плат. І це при тому, що те, що роблять в тилу і на передовій, це абсолютно різні речі.

Є різні ситуації. Коли, наприклад, є "общак" і хлопці туди скидаються раз на місяць певною сумою, і використовують ці гроші на паливо, ремонти, додаткову снарягу, тобто те, що не оплачується державою, то тут ще можна зрозуміти. Це для покращення служби в підрозділі. А от коли вимагають гроші за те, щоб піти у відпустку або для вирівнювання заробітних плат – це просто недопустимо.

– Раніше, представляючи звіт, ви казали, що є вимагання грошей за відстрочку або списання. Про які суми мова?

– Залежно від регіонів. Суми абсолютно різні: від 10 тисяч доларів і вище. Залежно від "послуги".

– Чи отримували ви скарги від працівників ТЦК і на що вони жалілися?

– Основна скарга від ТЦК – мала заробітна плата і те, що їх демонізують, знижують рівень довіри до них. Популяризується в суспільстві, що ТЦК це джерело зла. Але ми їм неодноразово казали, що питання ставлення до вас людей – це питання вашої поведінки відносно людей.

– Розкажіть про найпоширеніші практики ухиляння від мобілізації за допомогою працівників ТЦК та ВЛК? З чим стикнулася парламентська слідча комісія?

– Зазвичай, це коли списують за станом здоров'я у зв'язці з ВЛК. Або роблять відстрочку по неіснуючих документах, наприклад, загинув хтось з близьких родичів, але де-факто такого немає. Було таке, що просто тебе вносять в списки і тобі не видається повістка. Будеш в списку – тобі повістку не несуть. Нема тебе в списку – отримуй повістку. А є випадок, коли повістки продавали, тобто пусті бланки з печатками і підписами. Це для того, щоб коли тебе зупинили на посту, ти міг пред'явити, що в тебе вже є повістка. Або ТЦК виставляє щомісячну суму, яку підприємство заносить для того, щоб не мобілізували їхніх працівників. Не занесли – всіх вигрібають і підприємству не дають працювати. За допомогою адвокатів "відмазують" від проходження служби. Абсолютно різні випадки, індивідуальні.

Та хочу наголосити, що не можна демонізувати всі ТЦК. Є ТЦК, з якими абсолютно нормально працювати, які дослухаються і не роблять такого безпрєдєлу який дозволяють собі інші.

– Так звана, "бусифікація". Як ці справи завершуються? Є вироки судів, коли покарали когось з тих, хто був долучений до цієї "бусифікації"?

– Мені про таке невідомо. В кращому випадку, якщо людина дійсно має відстрочку, її вдається витягти з ТЦК. А зазвичай, 99,9% — такі люди мобілізуються, потім вони йдуть на навчання, потрапляють в частину і більшість з них, які не готові воювати, просто йдуть в СЗЧ. Масовість СЗЧ на сьогодні виросла через те, що у нас немає мотивованих людей.

Люди, за великим рахунком, не розуміють, на скільки вони йдуть [до армії]. І у всіх вже психологічно склалося, що вони йдуть в один кінець. Це треба змінювати. Нам треба на законодавчому рівні прийняти строк служби, щоб людина розуміла, скільки вона відслужила і що вона може звільнитися в певний момент.

– Ви сказали про масове СЗЧ. Які масштаби?

– Зараз цифри набагато виросли. Я не маю права їх озвучувати, але вони шалені. Та знаєте, у нас навіть є такі СЗЧ, які й не можна назвати СЗЧ. До прикладу, людина хоче перевестися і у неї є відношення до певної бригади, але її не відпускають. При цьому, у своїй бригаді у людини конфлікт з командуванням, який вже переріс в персональні розборки. А її не відпускають. І хлопці дуже часто зараз йдуть в СЗЧ, а потім повертаються в ту частину, в яку хотіли перевестися. І часто це бойова частина, це не так, що переводяться в тил.

Всі придатні

– Ви казали, що лікарям ВЛК давали негласну вказівку визнавати всіх придатними. Хто таку вказівку дав? Керівники ТЦК, чи хто?

– Я спілкувалася безпосередньо з лікарями, керівниками середньої ланки, керівниками госпіталів, цивільних лікарень, і там чітко було сказано, що якщо ти хочеш продовжувати працювати на своїй посаді, або якщо ти взагалі хочеш, щоб у тебе все було добре, то всі мають бути визнані придатними. І це дуже яскраво видно на тих, кого мобілізують. Наприклад, останні три звернення у мене. Перше – важка форма діабету, людина має інвалідність, а її мобілізували і ВЛК написала "придатний". Друге звернення – мобілізація людини, у якої інвалідність дитинства, шизофренія, і так само ВЛК визнала придатним. І третій випадок – людина з аутизмом і іншими психічними розладами. Її так само мобілізували. Ще є ситуація, коли мобілізували з дуже низьким рівнем зору і глухотою. І всі придатні. Мені кажуть люди: "Як лікарі могли встановити форму мого діабету, якщо у мене навіть цукор ніхто не заміряв". І дійсно, коли ви проходите ВЛК за 40 хвилин (дві години в кращому випадку), то що за цей час можна встановити? Лікарям давали вказівки їхнє начальство.

– Але ми ж розуміємо, що відбувається це не від гарного життя. Очевидно, що військових на передовій дійсно треба змінювати, є багато поранених.

– Не від гарного життя, але держава має розуміти, що мертва особа коштує їй 15 мільйонів, а жива може працювати і платити податки. Ба більше, ще й впливати на демографічну кризу, яку ми на сьогоднішній день маємо. І таке ставлення до людей, як до скотів, ні до чого доброго точно не призведе.

Крім того, у нас дуже велика чисельність армії. Чого воюють до 15% в кращому випадку? Чого воюють мобілізовані? Чого не воюють кадрові офіцери? Чому? Чого хтось має йти, захищати країну, проливати кров, а хтось відсиджуватись в тилу? Ми маємо бути всі рівні. Основне – це єдність. А коли у нас суспільство поділено на дві частини: тих, хто може "відмазатись" і тих, кого гребуть та з мінімальною підготовкою відправляють в саме пекло, то це повне розділення суспільства. І від нас залежить, як це зміниться. Ми або воюємо всі, або всі не воюємо. Інакше ніяк.

– Є такий, можливо, міф, який шириться соцмережами, що працівники ТЦК отримали погрозу: якщо вони не будуть виконувати план з мобілізації, то самі підуть "штурмувати посадки". Ви щось про це знаєте?

– Я взагалі не пам'ятаю, щоб хоч у одного воєнкома виконувався план на 100%. Більше того, план це дуже відносна річ. Не виконаєш план — підеш штурмувати посадки? Ну певно, що перед тим, як піти працювати в ТЦК, людина має поштурмувати посадки, щоб розуміти цінність життя і інакше ставитися до людей, яких вони мобілізують. У нас воювати це не гордість, не захист Батьківщини, а покарання. З таким підходом ми війну не виграємо. І це треба змінювати було ще вчора. Ми можемо дуже багато слухати президента, як у нас все гарно, як у нас все добре, як все летить і розвивається. А мені, знаєте, в такий момент хочеться попроситись до нього в теплу ванну і сказати: "Можна я там побуду три дні і перепочину від того, що я бачу в реальності".

Розформування ТЦК

– Ну тоді до питання як і що змінювати. Ваша колега по ТСК Юлія Яцик казала, що треба розформувати ТЦК і замінити їх рекрутинговими центрами. Це взагалі реально? Третій рік повномасштабної війни і очевидно, що повинна бути якась примусова складова мобілізації. А якщо будуть тільки рекрутингові центри, куди люди приходять за бажанням, то ніхто туди не прийде. Люди бояться, а добровольці закінчились.

– Добровольці скінчилися дуже давно. Сказати, що потрібна силова мобілізація… Я пам'ятаю, як ми всі дуже весело сміялися з Росії, коли там показували насильну мобілізацію. А зараз ми помінялися місцями. І питання не в тому, що третій рік війни, а питання в підходах. Ви сидите в тилу і бачите, що дійсно відбувається: хтось заробляє на крові, на продажі зброї втричі дорожче, зриває тендери і робить закупки на Міноборони на 20-50 відсотків дорожче, хтось відкупився і його не чіпають… Ви за цим всім спостерігаєте і не хочете мобілізуватися. Людина не знає, на скільки вона туди потрапляє, звідти всі повертаються на щиті. А якби цього не було, якби у людей була хоч якась визначеність, хоч якийсь рівень справедливості, у нас було б ставлення інше. Нам би не потрібна була така мобілізація.

Коли ви людину примусом відправляєте на передову, то це не бойова одиниця. Це 15 мільйонів для держави. Треба змінити підхід у ставленні, навчанні, командири мають нести відповідальність за свої дії. Все, що написано у звіті ТСК — це побажання оформлені юридично військовослужбовцями. І не тільки звичайними солдатами, але й офіцерами.

Сама ідея рекрутингових центрів непогана. У нас працюють рекрутингові центри при бригадах. Чого всі хочуть в Третю штурмову? Чого всі хочуть в 95-ту бригаду, 126-ту? Бо там нормальне ставлення командира, нормальне забезпечення, робота налагоджена. І людина не боїться туди йти.

– Але ж в рекрутингові центри все одно йдуть добровольці. У ТЦК ж трохи інша функція.

– Дивіться, от у мене є знайомий який каже, що все одно в якийсь момент його загребуть. А так він буде знати, що піде до нормального командира і буде служити в тих умовах, в тій команді, яка його влаштовує. Тому не треба казати, що таких немає. Такі люди є, і вони дійсно самі мобілізуються, рекрутуються.

А те, що зараз насильна мобілізація… Коли зі ста людей можна де-факто відібрати до 15 людей, то навіщо нам така мобілізація? Може, треба думати, щоб переглянути весь тил? 90% які не воюють?

– Цей концепт щодо розформування ТЦК якось підтримується вашими колегами по парламенту?

– У різних колег різні думки. Є колеги, які нижче ніж з комбригами, комбатами не спілкуються. І вони не знають, що відбувається. А є колеги, які навпаки дуже це підтримують і бачать всю ту корупцію, яка є в ТЦК. Знаєте, як всі кажуть, що от там в ТЦК всі бойові. Нічого вони не бойові. У нас є скільки випадків, коли голову ТЦК знімають і замість того, щоб прибрати всю команду, яка була задіяна в корупційній схемі, новим головою ТЦК стає його зам, або зам його зама. Щось зміниться?

Давайте будемо відвертими: не розформувати, а реформувати [ТЦК], забрати певні функції, вести покарання за те, що вони роблять, або не роблять. Ну, що, не можна перевірити, як були розіслані повістки і як на повістки з'явилися люди? От у мене по округу, візьміть будь-яке місто, є люди, яким не можна відправляти повістки, бо вони там десь з кимось пов'язані. А є інші, яких або вже призвали, або поховали.

– До речі, а чому останнім часом багато хто з працівників ТЦК ходить в балаклавах? Є якийсь наказ? ТСК досліджувала це?

– Я думаю, просто бояться. Розумієте? Коли жити поруч з людьми, то люди можуть десь і зустріти на вулиці…

Президенту все відомо

– Роботу вашої комісії дуже сильно критикують за те, що винесли все це на загал. Довіра до військових у суспільстві найвища, а коли про всі ці проблеми ви кажете на загал, то довіра підривається. Як можете прокоментувати такі звинувачення?

– Ми сім місяців нічого не озвучували. Дуже багато речей вирішувалось оф-рекордс. Дякую Валерію Залужному, він йшов на контакт, допомагав, не вважав, що ми йому заважаємо. Навпаки був вдячний за те, що ми показуємо ту проблематику, яку треба усунути. Не все виходило, не все вирішувалось, але хоча б щось. Та, на жаль, ми стикнулися з тим, що коли ми намагаємося вирішити питання оф-рекордс, то воно не вирішується.

Чим ми нівелюємо героїзм наших військових? Ну от чим? Тим, що ми допомагали отримувати їхні грошові винагороди, оформлювали УБД, дотискали і їх направляли на ВЛК? Може самі військові, які деруть гроші зі звичайних військовослужбовців, офіцери, які є корупціонерами, може це в них проблема? Може це вони знижують рівень авторитету армії? Кажуть, от ви там працюєте не на Україну, а на ворога. Ні! Я хочу, щоб в армії відбулися зміни і ворог не міг ці проблеми використовувати.

Є офіцери, яким треба ноги цілувати, яких хлопці поважають, і за яких хлопці стоять горою. А є такі, які просто принижують честь офіцера, м'яко кажучи, і не несуть жодного покарання. У нас є конкретний приклад, коли ми розібрали комбата, який весь обвішаний медалями і все його оточення обвішано медалями за два дні на фронті. Вони продавали гуманітарку (і це доведено), робили грошові нарахування собі незаконно. Було доведено збитків майже на 200 мільйонів. Знаєте що з ним? Він комбриг тепер. Людина, яка все це бачить, піде мобілізуватися?

– Скільки кримінальних справ відкрито за наслідками роботи вашої ТСК?

– Я не рахувала, але багато. Дуже багато кейсів не виносились на загал. Звіт — це 10% від того, з чим ми працювали, бо є секретка. Дуже багато корупційних питань ми передавали правоохоронним органам і вони відпрацьовували.

– Але вироків ще немає?

– Ще немає.

– А до президента дійшов цей звіт, ця проблематика?

– Ми відправляли. І президенту в тому числі. І неодноразово до президента звертались по багатьом питанням. Казати, що він не в курсі – це брєд.

– Ви кажете про необхідність системних змін, а що далі за процедурою? Рада повинна якось врахувати ваш звіт, повинні з’явитися законопроекти? Як це працює?

– Звіт – це дорожня карта, яку малювали самі хлопці. Ми її тільки оформили. Там є законопроекти, вони подані, а якщо зміни стосуються підзаконних актів, то ми подавали рекомендації. Деякі проекти вже навіть реалізуються. Нехай реалізуються з боку Міністерства оборони чи ще когось, але де-факто це ті ідеї, які подавалися.

– Робота комісії буде продовжена?

– Це залежить від того, чи винесуть це питання на голосування. Питання подане. Але там не продовження, а створення нової аналогічної комісії з тими ж самими функціями. Я навіть чесно вам скажу, що готова віддати першість і нехай головою буде хтось інший. Але я відверто кажу, що така робота потрібна. Ми маємо допомагати один одному, підтримувати один одного і розуміти, що у нас фронт і тут, і там. І лише в єдності наша сила. І в справедливості, і в тому, що ми маємо бути рівні. А чи будемо ми рівні залежить від нашого гаранта.