ТЦК не прибрати, а реформувати: голова комісії Ради про те, що треба змінити у мобілізації

Якщо відправляти людину на передову примусом, то це не бойова одиниця — це 15 мільйонів для держави

В Україні вже давно йдуть розмови про розформування ТЦК та заміна їх на рекрутингові центри. Втім в такі місця будуть ходити люди за бажанням, адже на третій рік повномасштабної війни люди бояться, а добровольці закінчились. Чи реально це?

Відповідь на це питання дала народна депутатка від групи "Партія "За майбутнє" Анна Скороход в інтервʼю "Телеграфу" — ТЦК скаржаться на маленькі зарплати: нардепка про бусифікацію, корупцію у ВЛК та справедливу мобілізацію". За її словами, добровольці скінчились вже дуже давно.

"Сказати, що потрібна силова мобілізація… Я пам'ятаю, як ми всі дуже весело сміялися з Росії, коли там показували насильну мобілізацію. А зараз ми помінялися місцями. І питання не в тому, що третій рік війни, а питання в підходах. Ви сидите в тилу і бачите, що дійсно відбувається: хтось заробляє на крові, на продажі зброї втричі дорожче, зриває тендери і робить закупки на Міноборони на 20-50 відсотків дорожче, хтось відкупився і його не чіпають… Ви за цим всім спостерігаєте і не хочете мобілізуватися. Людина не знає, на скільки вона туди потрапляє, звідти всі повертаються на щиті", — каже вона і додає, що якби цього не було, якби у людей була хоч якась визначеність, хоч якийсь рівень справедливості, у нас було б ставлення інше, то нам би не потрібна була така мобілізація.

Скороход каже, що якщо відправляти людину на передову примусом, то це не бойова одиниця — це 15 мільйонів для держави. На думку нардепки треба змінити підхід у ставленні, навчанні, командири мають нести відповідальність за свої дії.

"Все, що написано у звіті ТСК — це побажання оформлені юридично військовослужбовцями. І не тільки звичайними солдатами, але й офіцерами", — наголошує вона.

Втім, на її думку, сама ідея рекрутингових центрів непогана. Бо рекрутингові центри при бригадах.

"Чого всі хочуть в Третю штурмову? Чого всі хочуть в 95-ту бригаду, 126-ту? Бо там нормальне ставлення командира, нормальне забезпечення, робота налагоджена. І людина не боїться туди йти", — запевняє жінка.

Відповідаючи на запитання, що в рекрутингові центри йдуть лише добровольці, а в ТЦК інша функція, то Скороход привела в приклад свого знайомого.

"Дивіться, от у мене є знайомий який каже, що все одно в якийсь момент його загребуть. А так він буде знати, що піде до нормального командира і буде служити в тих умовах, в тій команді, яка його влаштовує. Тому не треба казати, що таких немає. Такі люди є, і вони дійсно самі мобілізуються, рекрутуються", — прокоментувала вона.

Журналіст також запитав в неї про насильну мобілізацію, коли зі ста людей можна де-факто відібрати до 15 людей, то навіщо нам така мобілізація і може, треба думати, щоб переглянути весь тил. Скороход відповіла: "Давайте будемо відвертими: не розформувати, а реформувати ТЦК, забрати певні функції, вести покарання за те, що вони роблять, або не роблять. Ну, що, не можна перевірити, як були розіслані повістки і як на повістки з'явилися люди? От у мене по округу, візьміть будь-яке місто, є люди, яким не можна відправляти повістки, бо вони там десь з кимось пов'язані. А є інші, яких або вже призвали, або поховали".

Раніше "Телеграф" писав, що у "Слузі народу" прокоментували скандальні заяви свого нардепа про силову мобілізацію.