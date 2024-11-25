Хто з українців може втратити бронь від мобілізації

Є декілька умов для отримання відстрочки

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації. Через нову постанову значна частина чоловіків втратить право на бронь.

Про це розповів народний депутат, член Комітету з питань економічного розвитку Богдан Кицак в ефірі телеканалу "Київ24". За його словами, Урядом встановлено нові вимоги до працівників, які можуть бути заброньовані.

Тепер бронювання надаватиметься лише тим співробітникам, які офіційно працевлаштувалися на підприємствах до 18 травня 2024 року . Як зазначив депутат, ті, хто отримав посади після цієї дати, надалі будуть позбавлені можливості отримати бронь від мобілізації .

Крім того, щоб забронювати працівника, він має оновити свої дані й не перебувати в розшуку ТЦК. Також відомо, що відтепер зарплата на підприємстві має бути щонайменше 20 тисяч гривень, щоб бронювати співробітників на період мобілізації.

Нагадуємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповідав про оновлені правила бронювання. За його словами, тепер регіональні та галузеві критерії критичності підприємств тепер будуть погоджуватись із Міноборони та Мінекономіки. Також введено обов’язковий зарплатний критерій.

"Для приватного сектору зарплатний критерій та відсутність боргів перед бюджетом — тепер обов’язкові пункти для бронювання працівників. Зокрема, нарахована середня зарплата у підприємстві й у заброньованого працівника повинна бути не менше 2,5 мінімальних зарплат. Це дозволить зменшити ризик зловживань, коли компанії працевлаштовують людину заради "тіньової" домовленості про бронювання", — зазначає прем'єр-міністр.

Шмигаль теж підкреслив, що усі бронювання з 1 грудня будуть здійснюватися лише через портал "Дія". Також відбуватиметься щомісячний моніторинг відповідності підприємств та організацій всім критеріям.

Раніше "Телеграф" писав, що частина українців втратить відстрочку на початку 2025 року. Нова постанова Кабміну набуває чинності з 1 грудня 2024 року, але кілька її пунктів стають чинними з дня публікації документа.